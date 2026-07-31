Штурмовые полки Сухопутных войск приостановили пополнение по приказу Драпатого – СМИ

Генеральный штаб ВСУ приостановил комплектование штурмовых полков Сухопутных войск и начал проверку справедливости распределения личного состава между воинскими частями.

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на данные четырех источников в штурмовых полках.

Пополнение штурмовых полков людьми приостановлено с 26 июля.

«Мы теперь не можем брать людей из БРЕЗов (батальонов резерва) и ТЦК», – сказал собеседник одного из полков.

23 июля 2026, 13:03 От Гелетея и Муженко – до Хмары и Драпатого. Кто был министром обороны и главкомом ВСУ за время войны с рф «Слово и дело» показывает на инфографике время пребывания на должностях министров обороны и главнокомандующих ВСУ с июля 2014 по июль 2026.

В другом штурмовом подразделении заявили, что получили сообщение от главнокомандующего о соответствующем запрете с полуночи 26 июля.

«Нам поступило сообщение, что решением главнокомандующего с 00 часов 26 июля будет приостановлена поставка людских ресурсов в штурмовые воинские части (подразделения) Сухопутных войск», – цитирует собеседника УП.

Также эту информацию подтвердили и в 425-м штурмовом полку «Скеля». Его временно не будут пополнять новобранцами.

В «Скеле» заявили, что поддерживают такое решение и готовы содействовать проверке, пишет «Суспільне».

23 июля 2026, 13:03 От Гелетея и Муженко – до Хмары и Драпатого. Кто был министром обороны и главкомом ВСУ за время войны с рф «Слово и дело» показывает на инфографике время пребывания на должностях министров обороны и главнокомандующих ВСУ с июля 2014 по июль 2026.

Также приостановлено перемещение военных из других частей. Осталась только возможность вернуться из СОЧ (самовольного оставления части) для тех, кто ушел до 12 июня, через «Армию+».

По данным «Украинской правды», это первое решение нового главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого, ограничивающее пополнение штурмовых подразделений.

Напомним, 26 июля СМИ опубликовали информацию, ссылаясь на якобы публикацию нового главкома ВСУ Михаила Драпатого в соцсети X, в которой утверждалось, что он начал аудит в ВСУ, чтобы честно оценить реальное положение дел в каждой воинской части. Эти сообщения оказались фейковыми.

Однако уже 29 июля Генштаб сообщил, что в Вооруженных силах Украины стартовала проверка комплектования воинских частей и справедливости распределения личного состава между подразделениями.

Также недавно президент Зеленский заявил, что руководство Генерального штаба ВСУ готовит ряд системных изменений для более быстрого реагирования на ситуацию на первой линии фронта.

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