Контракты, отсрочки и четкие сроки: Минобороны раскрыло детали реформы военной службы

Министерство обороны официально представило масштабную реформу военной службы, которая предусматривает новую систему контрактов с четко определенными сроками, повышенные выплаты, гарантированные отсрочки и новый механизм возвращения военных из СОЧ.

Заявление с разъяснениями было опубликовано на сайте оборонного ведомства.

5 мая 2026, 16:45 Деньгами воюют, а без денег горюют: чего ждать от реформы армии На первом этапе предполагаются новые контракты, четкие сроки службы, а также повышение денежного довольствия.

Ключевым элементом реформы станут три типа контрактов. Так, пехотно-штурмовой контракт предназначен для пехотинцев, штурмовиков, боевых медиков, наводчиков и механиков-водителей. Для гражданских его продолжительность будет составлять 14 месяцев, для действующих военных – 10 месяцев, для уволенных в особый период – от шести месяцев.

Средняя зарплата по такому контракту составит около 300 тысяч гривен в месяц, а максимальная – до 460 тыс. грн. Дополнительные вознаграждения предусмотрены за нахождение на боевых позициях, ударно-поисковые и штурмовые действия.

Боевой контракт рассчитан на операторов БПЛА, специалистов РЭБ, артиллеристов и операторов наземных роботизированных комплексов. Его срок составит 24 месяца. Уровень выплат будет зависеть от близости к линии фронта – от 30 тыс. до 120 тыс. грн в месяц.

Для должностей вне боевых частей вводится базовый контракт продолжительностью 24 месяца. Минимальное денежное довольствие по ним составит 30 тысяч грн, а максимальное может достигать 120 тысяч грн в зависимости от выполнения боевых задач.

Кроме того, Минобороны вводит дополнительные премии. В частности, военнослужащие смогут получить 100 тысяч грн за каждого плененного российского военного и 15 тысяч грн за каждого ликвидированного противника в контактном или стрелковом бою.

Отдельный блок изменений касается отсрочек после завершения службы. Для контрактов на 6, 10 и 14 месяцев гарантированно будет предоставляться базовая отсрочка на полгода, которая может увеличиваться в зависимости от участия в боевых действиях:

+3 месяца – за каждый месяц выполнения боевых задач;

+6 месяцев – за каждый год службы с 2022 года до подписания нового контракта;

+1 месяц – за каждый год службы до 2022 года.

Также в ближайшие недели в приложении «Армия+» должен заработать механизм автоматического перевода военнослужащих между подразделениями в пределах одного корпуса. Воспользоваться им смогут военные старшего сержанта включительно, не занимающие офицерских должностей.

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Еще одно нововведение – 100-дневный период для добровольного возвращения из СОЧ по упрощенной процедуре. Военнослужащие смогут подать рапорт через «Армия+», центры рекрутинга или непосредственно в выбранную часть и самостоятельно выбрать новое подразделение из перечня 55 боевых частей.

Проверка документов будет продолжаться до семи дней, а после зачисления будут сразу возобновляться денежное и материальное обеспечение.

В Минобороны отмечают, что предложенные изменения являются лишь первым этапом комплексной трансформации сил обороны, направленной на создание понятных условий службы, усиление боевых подразделений и повышение мотивации военнослужащих.

«Это только первый этап комплексной трансформации сил обороны Украины. Создаем справедливые и понятные правила, учитывающие интересы как государства, так и его защитников», – говорится в заявлении.

Напомним, ранее сегодня премьер-министр Украины Юлия Свириденко анонсировала поэтапную реформу ТЦК и повышение зарплат военным.

Также сообщалось, что 11 июня Верховная Рада приняла поправки в государственный бюджет на 2026 год, увеличив финансирование сектора безопасности и обороны на 1,5 трлн грн.

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