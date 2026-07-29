В ВСУ начали проверку комплектования подразделений и распределения людей

В Вооруженных силах Украины стартовала проверка комплектования воинских частей и справедливости распределения личного состава между подразделениями.
Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ.
Там рассказали, что главная цель проверки – получить картину фактической укомплектованности бригад, полков и корпусов, а также оценить эффективность кадрового обеспечения.
Во время проверки будут анализировать, как распределяются военнослужащие между подразделениями с учетом нужд воинских частей, выполняющих боевые задания.
«Эти решения направлены на повышение боеспособности, обеспечение кадрового баланса и рациональное использование человеческого капитала», – добавили в Генштабе.
Напомним, 26 июля СМИ опубликовали информацию, ссылаясь на якобы публикацию нового главкома ВСУ Михаила Драпатого в соцсети X, в которой утверждалось, что он начал аудит в ВСУ, чтобы честно оценить реальное положение дел в каждой воинской части. Эти сообщения оказались фейковыми.
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