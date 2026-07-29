В ВСУ начали проверку комплектования подразделений и распределения людей

Национальная безопасность
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В ВСУ стартовала проверка комплектования воинских частей и справедливости распределения личного состава между подразделениями.
Фото: Depositphotos

В Вооруженных силах Украины стартовала проверка комплектования воинских частей и справедливости распределения личного состава между подразделениями.

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ.

От Гелетея и Муженко – до Хмары и Драпатого. Кто был министром обороны и главкомом ВСУ за время войны с рф«Слово и дело» показывает на инфографике время пребывания на должностях министров обороны и главнокомандующих ВСУ с июля 2014 по июль 2026.

Там рассказали, что главная цель проверки – получить картину фактической укомплектованности бригад, полков и корпусов, а также оценить эффективность кадрового обеспечения.

Во время проверки будут анализировать, как распределяются военнослужащие между подразделениями с учетом нужд воинских частей, выполняющих боевые задания.

«Эти решения направлены на повышение боеспособности, обеспечение кадрового баланса и рациональное использование человеческого капитала», – добавили в Генштабе.

Напомним, 26 июля СМИ опубликовали информацию, ссылаясь на якобы публикацию нового главкома ВСУ Михаила Драпатого в соцсети X, в которой утверждалось, что он начал аудит в ВСУ, чтобы честно оценить реальное положение дел в каждой воинской части. Эти сообщения оказались фейковыми.

На инфографике «Слово и дело» – как на сегодняшний день страны мира привлекают своих граждан в армию.

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