В ВСУ начали проверку комплектования подразделений и распределения людей

В Вооруженных силах Украины стартовала проверка комплектования воинских частей и справедливости распределения личного состава между подразделениями.

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ.

23 июля 2026, 13:03 От Гелетея и Муженко – до Хмары и Драпатого. Кто был министром обороны и главкомом ВСУ за время войны с рф «Слово и дело» показывает на инфографике время пребывания на должностях министров обороны и главнокомандующих ВСУ с июля 2014 по июль 2026.

Там рассказали, что главная цель проверки – получить картину фактической укомплектованности бригад, полков и корпусов, а также оценить эффективность кадрового обеспечения.

Во время проверки будут анализировать, как распределяются военнослужащие между подразделениями с учетом нужд воинских частей, выполняющих боевые задания.

«Эти решения направлены на повышение боеспособности, обеспечение кадрового баланса и рациональное использование человеческого капитала», – добавили в Генштабе.

Напомним, 26 июля СМИ опубликовали информацию, ссылаясь на якобы публикацию нового главкома ВСУ Михаила Драпатого в соцсети X, в которой утверждалось, что он начал аудит в ВСУ, чтобы честно оценить реальное положение дел в каждой воинской части. Эти сообщения оказались фейковыми.

На инфографике «Слово и дело» – как на сегодняшний день страны мира привлекают своих граждан в армию.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.