ВАКС утвердил соглашение с одним из фигурантов дела о Волынской таможни

Высший антикоррупционный суд утвердил соглашение о признании виновности, заключенное с руководителем среднего звена преступной организации Андреем Радобенко, в рамках уголовного производства о преступной организации на Волынской таможне, деятельность которого нанесла государству ущерб на сумму более 475 млн грн.

Такое решение 29 июля принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как указывается, Радобенко обязался безоговорочно признать свою виновность и сотрудничать с прокурором в разоблачении других лиц. Также он возместит 755 тысяч грн нанесенного ущерба.

«Утвердить соглашение о признании виновности, заключенное между прокурором Специализированной антикоррупционной прокуратуры и обвиняемым (Радобенко – ред.). (Радобенко – ред.) признать виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 255; ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 212; ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 212; ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК Украины», – говорится в решении.

Ему назначили наказанием 5 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления, связанных с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций сроком на 3 года и 17 тыс. грн штрафа. Одновременно его освободили от заключения на испытательный срок в 3 года. Также у Радобенко конфискуют автомобиль марки AUDI А7 2011 года выпуска.

Как известно, организатором по делу считают бывшего работника Службы безопасности Украины Александра Громыка. Вместе с ним по делу обвиняют: участника организации Владимира Борисевича; Оксану Шевчук; бывшего государственного инспектора таможенного поста «Ягодин» Волынской таможни Николая Коляду; руководителя среднего звена преступной организации Андрея Радобенко; бывших таможенников поста «Ягодин» Александра Костину, Светлану Букатевич, Людмилу Писарскую, Николая Берестюка, Олега Мартынова, Александра Веремчука, Игоря Иванива, Наталью Дудкевич и Олесю Старушик.

Напомним, НАБУ и САП разоблачили преступную организацию, которая занималась злоупотреблениями на Волынской таможне. Ее члены обеспечивали незаконную минимизацию таможенных платежей по схемам так называемого «черного» и «серого» импорта, чем причинили государству более 475 млн грн убытков.

Как установило следствие, за период совершения преступления его участники под руководством экс-работника СБУ в сговоре со должностными лицами Волынской таможни совершали незаконное перемещение высоколиквидных товаров через международный пункт пропуска «Ягодин».

Схема заключалась в маскировке импортируемых ценных товаров так называемыми «товарами прикрытия» со значительно меньшей стоимостью. Должностные лица Волынской таможни обеспечивали таможенное оформление товаров без надлежащего осуществления таможенных формальностей, составляли поддельные акты о проведении таможенных осмотров, вносили в автоматизированную систему таможенного оформления «Инспектор» ложную информацию и умышленно не совершали действий по прекращению преступной схемы.

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