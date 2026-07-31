Вступительная кампания-2026 установила новый рекорд: подано более миллиона заявлений

Вступная кампания-2026 установила новый рекорд – украинские учреждения высшего образования уже получили более 1 миллиона заявлений от поступающих на бакалавриат и медицинскую магистратуру. Показатель стал самым высоким за последние пять лет.

Об этом сообщили в Министерстве образования и науки.

12 мая 2026, 11:40 Ключевые даты и правила вступительной кампании-2026 Зарегистрировать кабинет абитуриента можно с 1 июля. Подача заявлений продлится с 19 июля по 1 августа, а списки рекомендованных к зачислению студентов опубликуют 6 августа. Чем особенна нынешняя вступительная кампания – на инфографике.

Как отмечается, по состоянию на 18:00 30 июля было зарегистрировано и подтверждено 1 031 705 заявлений на бакалавриат и медицинскую магистратуру. Этот показатель на 102 033 заявления превышает общее количество поданных заявлений за всю вступительную кампанию 2025 года.

В министерстве отметили, что рекордное количество заявлений свидетельствует о высоком спросе на украинское высшее образование. В то же время окончательные итоги вступительной кампании можно будет оценить после обнародования рекомендаций к зачислению и подтверждения поступающими своих мест обучения.

Прием заявлений будет продолжаться до 18:00 1 августа. Рекомендации для поступающих, которые получат бюджетные места, должны появиться не позднее 6 августа, а подтвердить выбор места обучения необходимо до 18:00 11 августа.

Напомним, для участия в национальном мультипредметном тесте (НМТ) в 2026 году зарегистрировались более 350 тысяч человек.. Среди них был и 73-летний абитуриент, который стал самым старшим участником нынешнего тестирования.

Как известно, всего на НМТ-2026 зарегистрировали рекордное количество участников за годы большой войны.

Также сообщалось, что вступительная кампания-2026 имеет несколько важных нововведений, однако основные этапы поступления на бакалавриат не изменились. Узнать больше о датах и особенностях вступительной кампании можно на инфографике «Слово и дело».

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