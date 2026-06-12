Военные в тылу будут получать минимум 30 тысяч гривен – Зеленский

Украина увеличит финансовую устойчивость обороны, что позволит обеспечить трансформацию нашей армии. В частности, вырастут зарплаты тыловых военнослужащих, а пехотинцы получат новые контракты на 10, 14, 24 месяца.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Телеграм-канале 12 июня.

Президент объяснил, что провел серию совещаний с правительством, военным командованием и Минфином. После чего были согласованы ключевые шаги для усиления обороноспособности и трансформации армии.

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«Первое – выплаты. Есть ресурс, чтобы увеличить выплаты в армии. Минимум 30 тысяч гривен в тылу. Чем больше именно боевых задач, тем больше уровень выплат. Будут новые, ощутимо более сильные контракты для пехотинцев. 300 тысяч гривен в среднем на первой линии. Все держится на украинской пехоте, на нашем украинском пехотинце», – сообщил Зеленский.

Также президент объяснил, что новые контракты для пехоты будут проработаны так, чтобы была четкость относительно продолжительности и условий.

«Время контракта – 10 месяцев, 14, 24 и конкретные условия, то есть четкие отсрочки. Гарантированные сроки и реальные отсрочки», – написал президент.

Кроме этого, будут увеличены выплаты для украинских боевых командиров, что должно создать позитивный стимул, чтобы сохранить опыт управления в армии.

По словам Зеленского, первые изменения должны заработать уже этим летом, после того, как Кабмин утвердит конкретные механизмы.

«Первые новые доплаты Кабинет Министров должен начать уже в июне», – добавил президент.

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Также планируется привлечение большего количества иностранных добровольцев и разработка новых механизмов рекрутинга.

«Я благодарен всем добровольцам из других стран, которые бьются ради нашей свободы в Украине, понимая, что это касается свободы многих других народов», – написал украинский лидер.

Кроме этого, в Украине упростят систему переводов для воинов, что позволит получить больше возможностей расти в армии и больше позитивных стимулов.

«Я рассчитываю, что каждый элемент изменений, которые сейчас внедряются, за это лето покажет свою эффективность», – подытожил президент.

Как известно, ранее сегодня премьер-министр Украины Юлия Свириденко анонсировала поэтапную реформу ТЦК и повышение зарплат военным.

Также мы сообщали, что в Украине готовят масштабную реформу системы мобилизации и службы в ВСУ, которая предусматривает введение контрактов с фиксированными сроками, новую систему боевых выплат и трансформацию территориальных центров комплектования.

К тому же, Верховная Рада приняла поправки в государственный бюджет на 2026 год, увеличив финансирование сектора безопасности и обороны на 1,5 трлн грн.

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