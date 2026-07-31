Взрывы на Хмельнитчине: в ССО сообщили о происшествии на территории полигона

Национальная безопасность
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Взрывы, которые прогремели в районе Хмельницкого 31 июля, произошли на территории полигона одной из воинских частей.
Фото: УП

Взрывы, которые прогремели в районе города Хмельницкий днем 31 июля, произошли на территории полигона одной из воинских частей.

Об этом сообщила пресс-служба Сил специальных операций ВСУ.

Там рассказали, что на территории полигона произошло чрезвычайное событие, в результате которого прогремел взрыв с последующей детонацией. Причины и происшествия устанавливаются.

На месте работают соответствующие службы, проводящие первоочередные мероприятия по ликвидации последствий. Информация о пострадавших и погибших в настоящее время уточняется.

«Дополнительная информация будет сообщена после завершения первоочередных мер», – добавили в ССО.

Напомним, взрывы в районе Хмельницкого прогремели без объявления воздушной тревоги. Власти призвали жителей сохранять спокойствие и пользоваться только официальными источниками информации.

Накануне сообщалось, что утром 31 июля российские войска нанесли удар по отделению «Новой почты» в Винницкой области. В результате атаки пострадали восемь человек.

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ВСУ Взрыв Хмельницкая область Полигон ССО Украины
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