Трамп отказал Зеленскому в просьбе поставить Украине 300 ракет к Patriot – The Atlantic

Президент Владимир Зеленский во время переговоров в Белом доме просил американского лидера Дональда Трампа предоставить Украине 300 ракет-перехватчиков для систем Patriot, но тот отказал.

Об этом сообщает The Atlantic со ссылкой на источники в Вашингтоне.

9 июля 2026, 13:03 Главный враг баллистики: характеристики и темпы производства ракет для систем Patriot Для поражения баллистики ПВО Patriot использует ракеты семейств PAC-2 и PAC-3. «Слово и дело» сравнивает на инфографике их дальность действия, вес и ежегодное производство.

По данным издания, Зеленский во время встречи заявил, что из-за сокращения американских запасов Patriot, истощенных после войны с Ираном, Украина рискует остаться без достаточного количества ракет для отражения российских ударов в зимний период.

Трамп отказался от реализации такого запроса, но пообещал предоставить лицензию на производство ракет в Украине, хотя их серийный выпуск может занять годы.

В качестве альтернативы Зеленский предложил разрешить использовать спутниковую сеть Starlink для наведения дальнобойных дронов на объекты на территории рф. В материале отмечается, что окончательное решение американского президента по этому будет зависеть от того, сочтет ли он, что использование Starlink поможет быстрее заставить россию сесть за стол переговоров или же приведет к дальнейшей эскалации войны.

Напомним, недавно СМИ писали, что Зеленский во время визита в Вашингтон смог убедить Трампа в том, что Украина может победить в войне.

Также ранее сообщалось, что США уже запустили процедуру предоставления Украине лицензий для производства ракет к системам ПВО Patriot. Однако накануне СМИ заявили, что Трамп пока не принял окончательного решения о предоставлении лицензий на производство ракет-перехватчиков для систем Patriot.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.