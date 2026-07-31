Киев обратился к Трампу с тайной просьбой по поводу ударов по россии – СМИ

Президент Владимир Зеленский во время частных переговоров с американским лидером Дональдом Трампом попросил его помочь договориться с Илоном Маском об использовании Starlink для наведения украинских дронов на баллистические ракетные установки на территории россии.

Об этом сообщает журнал The Atlantic со ссылкой на собственные источники.

5 февраля 2026, 16:58 Падение Starlink: российская армия остается без связи Из-за верификации терминалов Starlink российская армия получила проблемы со связью на фронте.

По данным собеседников издания, Киев ищет альтернативу поставкам американских ракет-перехватчиков Patriot, запасы которых в США значительно сократились из-за войны в Иране. Украина предложила расширить использование спутниковой сети Starlink, которую контролирует компания Маска SpaceX.

Зеленский попросил Трампа добиться от Маска разрешения на применение Starlink для ударов беспилотниками по целям на территории россии. Сейчас SpaceX ограничивает использование Starlink в рф, а украинские силы применяют для дальнобойных атак другие системы наведения.

По словам источников, Трамп не дал окончательного ответа на просьбу Зеленского, но заявил, что рассмотрит ее и обсудит вопрос с Маском. Президент США не назвал сроков принятия решения.

Украинская сторона объяснила, что Starlink может помочь поражать мобильные российские пусковые установки баллистических ракет, которые используются для атак по украинским городам. По мнению Киева, это позволило бы не только защищаться от ракетных ударов, но и уничтожать их источники запуска.

Один из представителей Украины заявил, что без возможности атаковать российские ракетные комплексы «нет четкого плана прохождения зимы». Киев опасается, что россия снова попытается нанести масштабные удары по энергетической инфраструктуре накануне холодного сезона.

Как известно, ранее Илон Маск неоднократно выступал против использования Starlink для наступательных операций. В 2022 году он отказал Украине в применении системы во время атаки на российские корабли в оккупированном Крыму, заявив, что Starlink не создавался для ведения войны.

В то же время украинские военные уже используют Starlink для связи, координации операций и работы беспилотников на собственной территории. В Киеве считают, что разрешение на использование системы для ударов по российским пусковым установкам может существенно усилить оборону Украины.

Напомним, в феврале в Украине заработал «белый список» терминалов Starlink, призванный защитить связь и сделать невозможным использование системы оккупантами.

Недавно в Пентагоне отметили, что отключение Starlink у россиян напрямую помогло украинским силам освободить значительные территории.

Вместе с тем россия разрабатывает собственную альтернативу спутникового интернета и уже запустила на орбиту первые аппараты системы «Рассвет».

Несмотря на это, в Украине регулярно разоблачают вражеских агентов, которые по заказу спецслужб рф пытаются регистрировать терминалы Starlink для нужд оккупационных войск.

На фоне этих новостей американский миллиардер Илон Маск заявил, что Starlink никогда официально не продавал свои терминалы россии. По его словам, российские военные получали оборудование контрабандой, а часть терминалов изначально была заказана через Украину.

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