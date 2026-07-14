Рада уволила Свириденко от должности премьер-министра

Верховная Рада во вторник, 14 июля, поддержала увольнение Юлии Свириденко с должности премьер-министра Украины.

Об этом стало известно из трансляции заседания ВР.

13 июля 2026, 14:24 Год правительства Свириденко: зачем Зеленскому новый Кабмин и чем рискованна кадровая ротация Зеленский инициировал очередную смену правительства, но так и не объяснил содержание «обновлённой политической стратегии». Почему ротация выглядит поспешной, какие риски создаёт для управления и чего ждать от нового Кабмина?

Отставку поддержали 258 народных депутатов.

Как известно, Юлия Свириденко проработала на должности премьер-министра почти год – с июля прошлого года.

До этого она занимала должность первой вице-премьер-министра, а также работала заместительницей руководителя Офиса президента. В 2021 году она возглавила Министерство экономики, где занималась вопросами поддержки предпринимательства, привлечения инвестиций и экономической политики в условиях полномасштабной войны.

Напомним, 12 июля президент Владимир Зеленский объявил об изменении политической стратегии государства, которая предусматривает обновление правительства, кадровые перестановки в правоохранительных органах и новый подход к реализации внешней политики.

После встречи с президентом премьер-министр подтвердила, что покидает должность. В то же время источники сообщили, что Свириденко не согласилась на предложение главы государства стать послом Украины в Соединенных Штатах после отставки с должности.

Также СМИ писали о том, что Зеленский во время личной встречи предложил возглавить Кабмин нынешнему главе «Нафтогаза» Сергею Корецкому.

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