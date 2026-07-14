Рада уволила Свириденко от должности премьер-министра

Верховная Рада во вторник, 14 июля, поддержала увольнение Юлии Свириденко с должности премьер-министра Украины.
Об этом стало известно из трансляции заседания ВР.
Отставку поддержали 258 народных депутатов.
Как известно, Юлия Свириденко проработала на должности премьер-министра почти год – с июля прошлого года.
До этого она занимала должность первой вице-премьер-министра, а также работала заместительницей руководителя Офиса президента. В 2021 году она возглавила Министерство экономики, где занималась вопросами поддержки предпринимательства, привлечения инвестиций и экономической политики в условиях полномасштабной войны.
Напомним, 12 июля президент Владимир Зеленский объявил об изменении политической стратегии государства, которая предусматривает обновление правительства, кадровые перестановки в правоохранительных органах и новый подход к реализации внешней политики.
После встречи с президентом премьер-министр подтвердила, что покидает должность. В то же время источники сообщили, что Свириденко не согласилась на предложение главы государства стать послом Украины в Соединенных Штатах после отставки с должности.
Также СМИ писали о том, что Зеленский во время личной встречи предложил возглавить Кабмин нынешнему главе «Нафтогаза» Сергею Корецкому.
Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».
Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ YOUTUBE КАНАЛи смотрите первыми новые видео от «Слово и дело»