Рада утвердила новый состав правительства Корецкого

В четверг, 16 июля, Верховная Рада поддержала назначение 10 новых министров в Кабинет министров Украины во главе с премьер-министром Сергеем Корецким.

Об этом стало известно из трансляции заседания ВР.

Как отмечается, за соответствующее решение проголосовали 264 народных депутата. Голосование состоялось в «пакетном» формате – процедуре, которая позволяет принимать кадровые решения сразу, без отдельного рассмотрения каждой кандидатуры.

Должности главы Минобороны и МИД являются исключением, их кандидатуры вносит президент, и за них нардепы будут голосовать отдельно.

Рада согласовала такие новые назначения:

Ченцов Всеволод Валерьевич – вице-премьер по вопросам евроинтеграции (ранее – представитель Украины при ЕС).

Безгин Виталий Юрьевич – министр по делам общин, территорий и ВПЛ (ранее – народный депутат Украины).

Бутенко Андрей Петрович – министр образования и науки (ранее – глава Национального агентства по обеспечению качества высшего образования).

Выговский Иван Михайлович – министр внутренних дел (ранее – глава Национальной полиции).

Высоцкий Тарас Николаевич – министр агрополитики (ранее – первый заместитель в этом же ведомстве).

Калашник Николай Владимирович – министр по восстановлению и инфраструктуре (ранее – глава Киевской ОВА).

Ким Виталий Александрович – министр по делам ветеранов (ранее – глава Николаевской ОВА).

Кравченко Александр Сергеевич – министр экономики и окружающей среды (ранее – бизнесмен, управляющий партнер украинского офиса McKinsey & Company).

Маслов Денис Вячеславович – министр юстиции (ранее – народный депутат, глава Комитета ВР по вопросам правовой политики).

Ферчук Оксана Витальевна – министр цифровой трансформации (ранее – заместитель министра обороны по вопросам цифровизации).

При этом свои должности сохранили шесть министров:

Шмыгаль Денис Анатольевич – первый вице-премьер-министр Украины – министр энергетики Украины

Бережная Татьяна Васильевна – вице-премьер-министр по гуманитарной политике – министр культуры Украины

Бедный Матвей Викторович – министр молодежи и спорта Украины

Ляшко Виктор Кириллович – министр здравоохранения Украины

Марченко Сергей Михайлович – министр финансов Украины

Улютин Денис Валерьевич – министр социальной политики, семьи и единства Украины

После назначения каждый из министров принес присягу.

Напомним, ранее Рада утвердила назначение Сергея Корецкого на должность премьер-министра Украины. Его кандидатуру поддержали 289 народных депутатов. В то же время назначение министра обороны и главы МИД пока откладывается.

Как известно, украинцы в разных городах выступили против увольнения Михаила Федорова, на протесты уже отреагировал президент Владимир Зеленский.

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