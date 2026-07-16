Рада утвердила новый состав правительства Корецкого

В четверг, 16 июля, Верховная Рада поддержала назначение 10 новых министров в Кабинет министров Украины во главе с премьер-министром Сергеем Корецким.
Об этом стало известно из трансляции заседания ВР.
Как отмечается, за соответствующее решение проголосовали 264 народных депутата. Голосование состоялось в «пакетном» формате – процедуре, которая позволяет принимать кадровые решения сразу, без отдельного рассмотрения каждой кандидатуры.
Должности главы Минобороны и МИД являются исключением, их кандидатуры вносит президент, и за них нардепы будут голосовать отдельно.
Рада согласовала такие новые назначения:
Ченцов Всеволод Валерьевич – вице-премьер по вопросам евроинтеграции (ранее – представитель Украины при ЕС).
Безгин Виталий Юрьевич – министр по делам общин, территорий и ВПЛ (ранее – народный депутат Украины).
Бутенко Андрей Петрович – министр образования и науки (ранее – глава Национального агентства по обеспечению качества высшего образования).
Выговский Иван Михайлович – министр внутренних дел (ранее – глава Национальной полиции).
Высоцкий Тарас Николаевич – министр агрополитики (ранее – первый заместитель в этом же ведомстве).
Калашник Николай Владимирович – министр по восстановлению и инфраструктуре (ранее – глава Киевской ОВА).
Ким Виталий Александрович – министр по делам ветеранов (ранее – глава Николаевской ОВА).
Кравченко Александр Сергеевич – министр экономики и окружающей среды (ранее – бизнесмен, управляющий партнер украинского офиса McKinsey & Company).
Маслов Денис Вячеславович – министр юстиции (ранее – народный депутат, глава Комитета ВР по вопросам правовой политики).
Ферчук Оксана Витальевна – министр цифровой трансформации (ранее – заместитель министра обороны по вопросам цифровизации).
При этом свои должности сохранили шесть министров:
Шмыгаль Денис Анатольевич – первый вице-премьер-министр Украины – министр энергетики Украины
Бережная Татьяна Васильевна – вице-премьер-министр по гуманитарной политике – министр культуры Украины
Бедный Матвей Викторович – министр молодежи и спорта Украины
Ляшко Виктор Кириллович – министр здравоохранения Украины
Марченко Сергей Михайлович – министр финансов Украины
Улютин Денис Валерьевич – министр социальной политики, семьи и единства Украины
После назначения каждый из министров принес присягу.
Напомним, ранее Рада утвердила назначение Сергея Корецкого на должность премьер-министра Украины. Его кандидатуру поддержали 289 народных депутатов. В то же время назначение министра обороны и главы МИД пока откладывается.
Как известно, украинцы в разных городах выступили против увольнения Михаила Федорова, на протесты уже отреагировал президент Владимир Зеленский.
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