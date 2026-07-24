В Харькове задержан подозреваемый в нападении с ножом на троих работников ТЦК

В Харькове задержали мужчину, которого подозревают в нападении с ножом на военнослужащих ТЦК и угрозах в сторону полицейского.

Об этом сообщила полиция Харьковской области.

17 марта 2026, 12:37 Модели мобилизации в мире и в Украине: как страны комплектуют свои армии Инфографика «Слово и дело» показывает, в каких странах мира предусмотрена контрактная армия, а в каких – срочная служба. В Украине во время военного положения действует принудительная мобилизация, а призыв на срочную службу – отменен.

По данным Харьковского областного ТЦК и СП, во вторник, 21 июля, в результате нападения были ранены трое военнослужащих, они были госпитализированы.

Как отмечает полиция, утром 23 июля в Слободском районе Харькова во время проверки документов правоохранители обнаружили мужчину, которого разыскивали за совершение уголовного правонарушения, связанного с угрозой применения насилия в отношении полицейского.

По данным следствия, 21 июля вблизи автовокзала на проспекте Аэрокосмическом сотрудники патрульной полиции совместно с военнослужащими ТЦК и СП остановили мужчину для проверки документов. В ответ он достал нож, вел себя агрессивно, угрожал присутствующим и полицейскому, а затем скрылся с места происшествия.

«23 июля во время задержания указанного мужчины он оказывл сопротивление правоохранителям, достал нож и нанес ножевые ранения военнослужащему ТЦК и СП. Кроме того, злоумышленник пытался нанести ножевое ранение сотруднику полиции», - говорится в сообщении.

При этом полицейский применил табельное огнестрельное оружие, ранив нападавшего в ногу. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь. Правонарушителя задержали по ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Как известно, недавно суд отправил под стражу еще троих участников стычек с ТЦК во Львове.

Кроме этого, сообщалось, что ГБР расследует смерть мужчины после пребывания в Кременчугском ТЦК.

Напомним, Военная служба правопорядка (ВСП), которая проводит масштабную волну внезапных проверок в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки по всей Украине, выявила сотни правонарушений за последние 7 месяцев.

Между тем омбудсмен Дмитрий Лубинец призвал демонтировать «порочную практику бусификации», которая приобрела системный и жесткий характер при предыдущем руководстве Минобороны и фактически легализовала насильственные методы в мобилизационных процессах.

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