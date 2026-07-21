Массовые внезапные проверки ТЦК выявили более 200 правонарушений – нардеп

Военная служба правопорядка (ВСП) проводит масштабную волну внезапных проверок в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки по всей Украине и выявила сотни правонарушений.

Об этом сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко во вторник, 21 июля.

«По всем ТЦК Украины проходят массовые внезапные проверки. После начала работы нашей Временной следственной комиссии ВСП ввела систему внезапных проверок ТЦК. Проверяют и те ТЦК, которые уже были на заседании ВСК», – написал нардеп.

17 марта 2026, 12:37 Модели мобилизации в мире и в Украине: как страны комплектуют свои армии Инфографика «Слово и дело» показывает, в каких странах мира предусмотрена контрактная армия, а в каких – срочная служба. В Украине во время военного положения действует принудительная мобилизация, а призыв на срочную службу – отменен.

Народный депутат также сообщил, что по итогам проверок уже установлено 208 фактов нарушения законодательства, составлен 101 административный протокол и открыто уголовное производство.

«Мы от себя передаем все дела в правоохранительные органы и соответствующие инстанции», – уточнил Гончаренко.

Согласно документу ВСП, который обнародовал депутат, большинство нарушений касались процедуры оповещения военнообязанных, проверки военно-учетных документов без обязательной видеофиксации, а также несоблюдения правил хранения видеозаписей.

Отдельно ВСП передала правоохранителям материалы касательно возможного превышения служебных полномочий военными должностными лицами.

Напомним, недавно правоохранители начали расследовать обстоятельства смерти 52-летнего мужчины, которого госпитализировали с тяжелыми телесными повреждениями после пребывания в Кременчугском РТЦК и СП.

Также на Львовщине проверяют обстоятельства смерти мужчины, который, по словам родных, умер уже на следующий день после мобилизации.

А в Днепропетровской области двоим военнослужащим ТЦК объявили подозрение за силовое задержание мужчины и неоказание ему медицинской помощи, когда его состояние резко ухудшилось.

Ранее сообщалось, что количество официальных обращений относительно возможных нарушений прав человека со стороны представителей ТЦК и СП за последние годы подскочило более чем в 300 раз.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.