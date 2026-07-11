Суд отправил под стражу еще троих участников стычек с ТЦК во Львове

Галицкий районный суд Львова избрал меру пресечения еще трем подозреваемым по делу о стычках с представителями территориального центра комплектования и социальной поддержки, которые произошли в ночь на 9 июля в Сиховском районе города.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

6 февраля 2026, 14:19 Сколько дел открыли за препятствование работе ВСУ за годы большой войны Правоохранители открыли более 2200 уголовных производств за препятствование деятельности ВСУ. Еще сотни дел касаются распространения информации о перемещении военных. Подробнее – на инфографике.

Суд постановил взять всех троих фигурантов под стражу без права внесения залога.

По данным следствия, двое мужчин в возрасте 21 и 28 лет организовывали беспорядки и подстрекали других участников к противоправным действиям. Кроме этого, они, как утверждают правоохранители, лично принимали участие в повреждении служебного внедорожника военнослужащих Сиховского РТЦК и СП – блокировали движение автомобиля, прыгали по нему, а затем перевернули транспортное средство.

Еще одному подозреваемому – 45-летнему жителю Львова – инкриминируют провоцирование конфликта с военнослужащим ТЦК. По версии следствия, он толкал военного, пытался сорвать с него форменную одежду и оскорблял его нецензурной бранью.

Накануне суд также избрал меру пресечения еще одному участнику инцидента – 23-летнему Олегу Гаврилову, которого подозревают в нападении на сотрудника полиции во время этих событий.

По информации следствия, мужчина применил газовый баллончик против правоохранителей и нанес телесные повреждения заместителю начальника одного из районных управлений полиции Львова. Его также взяли под стражу на 60 суток без права внесения залога.

Напомним, 8 июля в львовском микрорайоне Сихов во время вручения повесток работниками ТЦК и СП вспыхнула стычка. В разгар противостояния группа людей перевернула служебное авто военных. Конфликт начался из-за проверки документов мужчины, который, как оказалось, разыскивался за нарушение правил воинского учета. Его повезли на ВЛК, а на месте осталась другая группа оповещения, с которой и произошел конфликт.

Мэр Львова Андрей Садовый назвал этот инцидент позорным. На ситуацию также отреагировал руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов, а в Генштабе пообещали проверить действия самих военнослужащих.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, со своей стороны, призвал Министерство обороны немедленно создать рабочую группу, чтобы пересмотреть и улучшить мобилизационные процедуры.

Реагируя на ситуацию во Львове, президент Владимир Зеленский осудил инцидент и сказал, что это «очень плохое отношение к людям в военной форме».

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