В Виннице мужчина напал с ножом на военнослужащего группы оповещения ТЦК

В Виннице мужчина, которого доставляли в ТЦК для уточнения военно-учетных данных, достал раскладной нож и ранил военнослужащего. Нападавшего задержали, ему грозит уголовная ответственность.

Об этом сообщили в Винницком областном ТЦК и СП.

6 февраля 2026, 14:19 Сколько дел открыли за препятствование работе ВСУ за годы большой войны Правоохранители открыли более 2200 уголовных производств за препятствование деятельности ВСУ. Еще сотни дел касаются распространения информации о перемещении военных. Подробнее – на инфографике.

В Виннице произошло нападение на военнослужащего группы оповещения территориального центра комплектования и социальной поддержки. Мужчина нанес ему ранение ножом.

По информации ТЦК, инцидент произошел во время доставления мужчины в ТЦК для уточнения военно-учетных данных. В ведомстве утверждают, что он нарушил правила воинского учета.

Во время доставления мужчина начал нецензурно выражаться в адрес военнослужащих, после чего достал раскладной нож и ранил одного из них.

Пострадавшему военнослужащему оказали медицинскую помощь. О его состоянии пока не сообщается.

Нападавшего задержали. По факту происшествия правоохранители открыли уголовное производство.

В ТЦК отметили, что мужчине может грозить ответственность по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. В центре также напомнили, что в зависимости от квалификации преступления воспрепятствование законной деятельности ВСУ, умышленное нанесение телесных повреждений или посягательство на жизнь военнослужащего предусматривают уголовную ответственность.

Напомним, ранее в Харькове задержали мужчину, которого подозревают в нападении с ножом на военнослужащих ТЦК и угрозах в адрес полицейского.

Тем временем в Закарпатской области мужчину с инвалидностью, который имел законное право на отсрочку от мобилизации, незаконно удерживали в одном из подразделений ТЦК и СП.

Также омбудсмен накануне назвал регионы с наибольшим количеством нарушений со стороны ТЦК.

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