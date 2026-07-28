СМИ узнали, когда Трамп может встретиться с Зеленским и Нетаньяху в Белом доме

Президент США Дональд Трамп планирует принять в Белом доме украинского лидера Владимира Зеленского и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху для проведения отдельных встреч уже во вторник, 28 июля.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя Белого дома.

17 июля 2026, 11:51 Стало известно, сколько украинцев хотели бы встречи Зеленского с путиным Почти 49 процентов украинцев за проведение личной встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом рф владимиром путиным без предварительных условий.

Отмечается, что Нетаньяху и Зеленский планируют 28 июля посетить похороны сенатора Линдси Грэма в Вашингтоне.

По словам источника в администрации президента, во время встречи Трампа с Зеленским лидеры обсудят текущий переговорный процесс между россией и Украиной.

«Пришло время положить конец войне», – заявил представитель Белого дома.

В то же время, Трамп также отдельно встретится с Нетаньяху, чтобы обсудить войну с Ираном, ход переговоров с Ливаном и усилия по расширению «Соглашений Авраама».

Как сообщается, Трамп признал, что он и Нетаньяху не достигли полного согласия по Ирану, но отметил, что позиции обоих лидеров остаются очень близкими.

«У нас есть небольшие разногласия, но наши позиции достаточно близки», – цитирует издание слова Трампа журналистам.

Как известно, недавно президент Зеленский рассказал, что, по данным разведки, с начала июля российские спутники активизировали съемку территории стран Персидского залива, в частности районов, где расположены американские военные объекты. По его словам, в дальнейшем эти материалы попадают в Иран.

Трамп заявил, что проверит информацию о том, что россия могла передать Ирану спутниковые снимки американских военных баз.

Напомним, Зеленский заявил, что встреча с лидером США Дональдом Трампом в Ватикане в апреле 2025 года стала переломным моментом в их отношениях.

Также недавно глава государства провел телефонный разговор со специальными представителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

В свою очередь президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что российский диктатор владимир путин желает завершить войну против Украины. Президент Америки заявил, что глава Кремля сейчас «действительно ощущает давление». В то же время он отметил, что дальнобойные удары Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам могут приблизить мир.

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