СМИ узнали, когда Трамп может встретиться с Зеленским и Нетаньяху в Белом доме

Политика
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Президент США Дональд Трамп уже во вторник, 28 июля, намерен принять в Белом доме украинского лидера Владимира Зеленского и премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху.
AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

Президент США Дональд Трамп планирует принять в Белом доме украинского лидера Владимира Зеленского и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху для проведения отдельных встреч уже во вторник, 28 июля.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя Белого дома.

Стало известно, сколько украинцев хотели бы встречи Зеленского с путинымПочти 49 процентов украинцев за проведение личной встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом рф владимиром путиным без предварительных условий.

Отмечается, что Нетаньяху и Зеленский планируют 28 июля посетить похороны сенатора Линдси Грэма в Вашингтоне.

По словам источника в администрации президента, во время встречи Трампа с Зеленским лидеры обсудят текущий переговорный процесс между россией и Украиной.

«Пришло время положить конец войне», – заявил представитель Белого дома.

В то же время, Трамп также отдельно встретится с Нетаньяху, чтобы обсудить войну с Ираном, ход переговоров с Ливаном и усилия по расширению «Соглашений Авраама».

Как сообщается, Трамп признал, что он и Нетаньяху не достигли полного согласия по Ирану, но отметил, что позиции обоих лидеров остаются очень близкими.

«У нас есть небольшие разногласия, но наши позиции достаточно близки», – цитирует издание слова Трампа журналистам.

Как известно, недавно президент Зеленский рассказал, что, по данным разведки, с начала июля российские спутники активизировали съемку территории стран Персидского залива, в частности районов, где расположены американские военные объекты. По его словам, в дальнейшем эти материалы попадают в Иран.

Трамп заявил, что проверит информацию о том, что россия могла передать Ирану спутниковые снимки американских военных баз.

Напомним, Зеленский заявил, что встреча с лидером США Дональдом Трампом в Ватикане в апреле 2025 года стала переломным моментом в их отношениях.

Также недавно глава государства провел телефонный разговор со специальными представителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

В свою очередь президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что российский диктатор владимир путин желает завершить войну против Украины. Президент Америки заявил, что глава Кремля сейчас «действительно ощущает давление». В то же время он отметил, что дальнобойные удары Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам могут приблизить мир.

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