Украина и США готовят новую мирную инициативу: что предложат россии

Украинские и американские чиновники обсудили возможность воздушного перемирия. Подготовленные предложения планируют передать российской стороне в рамках нового раунда инициатив по прекращению войны.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на украинский источник.
По словам собеседника агентства, Украина уже обращалась к владимиру путину с предложениями о прекращении огня, однако российская сторона их отклонила.
В то же время часть чиновников считает, что давление на российскую экономику из-за украинских ударов беспилотниками и ракетами может повлиять на позицию путина.
На этой неделе Владимир Зеленский провел разговор со специальными посланниками США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.
Стороны обсудили перспективы возобновления мирных переговоров с россией.
Ранее сообщалось, что президент Украины планирует посетить США.
Встреча Зеленского с президентом США Дональдом Трампом должна состояться 28 июля в Белом доме.
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