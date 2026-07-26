Украина и США готовят новую мирную инициативу: что предложат россии

Украинские и американские чиновники обсудили возможность воздушного перемирия. Подготовленные предложения планируют передать российской стороне в рамках нового раунда инициатив по прекращению войны.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на украинский источник.

25 июля 2026, 10:07 В Белом доме подтвердили встречу Трампа и Зеленского на следующей неделе В Белом доме подтвердили встречу президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтоне 28 июля.

По словам собеседника агентства, Украина уже обращалась к владимиру путину с предложениями о прекращении огня, однако российская сторона их отклонила.

В то же время часть чиновников считает, что давление на российскую экономику из-за украинских ударов беспилотниками и ракетами может повлиять на позицию путина.

На этой неделе Владимир Зеленский провел разговор со специальными посланниками США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Стороны обсудили перспективы возобновления мирных переговоров с россией.

Ранее сообщалось, что президент Украины планирует посетить США.

Встреча Зеленского с президентом США Дональдом Трампом должна состояться 28 июля в Белом доме.

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