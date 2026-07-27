Трамп отреагировал на слова Зеленского о том, что рф передает Ирану спутниковые снимки

Президент США Дональд Трамп заявил, что проверит информацию о том, что россия могла передать Ирану спутниковые снимки американских военных баз.

Слова Трампа приводит Clash Report.

25 июля 2026, 10:24 США впервые сбили иранский Shahed системой, испытанной в Украине Американские военные впервые применили в боевых условиях систему перехвата беспилотников Merops, которая ранее прошла испытания в Украине. С ее помощью в Кувейте уничтожили иранский ударный дрон типа Shahed.

Отвечая на соответствующий вопрос журналиста, Трамп сказал, что Вашингтон проверит все необходимые данные. Отдельно американский лидер указал, что обсудит этот вопрос с российским диктатором владимиром путиным.

«Мы выясним, правда ли это. Я спрошу об этом путина. Если это действительно так, то это не оказало большого влияния», – сказал Трамп.

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский рассказал, что, по данным разведки, с начала июля российские спутники активизировали съемку территории стран Персидского залива, в том числе районов, где расположены американские военные объекты. По его словам, в дальнейшем эти материалы попадают в Иран.

А СМИ ранее сообщали, что американские разведывательные аналитики изучают возможную связь россии с ударами Ирана по объектам Центрального разведывательного управления США в странах Персидского залива.

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