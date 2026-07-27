Трамп отреагировал на слова Зеленского о том, что рф передает Ирану спутниковые снимки

Президент США Дональд Трамп заявил, что проверит информацию о том, что россия могла передать Ирану спутниковые снимки американских военных баз.
Слова Трампа приводит Clash Report.
Отвечая на соответствующий вопрос журналиста, Трамп сказал, что Вашингтон проверит все необходимые данные. Отдельно американский лидер указал, что обсудит этот вопрос с российским диктатором владимиром путиным.
«Мы выясним, правда ли это. Я спрошу об этом путина. Если это действительно так, то это не оказало большого влияния», – сказал Трамп.
Напомним, недавно президент Владимир Зеленский рассказал, что, по данным разведки, с начала июля российские спутники активизировали съемку территории стран Персидского залива, в том числе районов, где расположены американские военные объекты. По его словам, в дальнейшем эти материалы попадают в Иран.
А СМИ ранее сообщали, что американские разведывательные аналитики изучают возможную связь россии с ударами Ирана по объектам Центрального разведывательного управления США в странах Персидского залива.
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