Россияне обстреляли жилищный сектор на Сумщине, среди пострадавших есть дети

Российский беспилотник атаковал жилой сектор в Белопольской общине Сумской области. В результате удара пострадали три человека.

Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

По данным местных властей, ранения получили двое маленьких детей и их мать. Всем пострадавшим уже оказали необходимую медицинскую помощь.

Как отметил Григоров, семья не проживала в Белопольской общине, а приехала в пограничный населенный пункт, чтобы посетить родственников.

«Риски безопасности в общинах, расположенных очень близко к границе, остаются очень высокими. Еще раз призываю не подвергать себя опасности и не привозить детей в пограничные общины», – подытожил глава ОВА.

Напомним, ночью в Николаевской области под удар рф попали корабли, остающиеся заблокированными с начала полномасштабного вторжения и не осуществляющие коммерческих рейсов. В результате атаки один человек погиб, также есть раненые.

Также сообщалось, что оккупанты ударили по Балаклее на Харьковщине, есть жертва и раненые.

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