Зеленский станет первым иностранным гостем нового премьера Британии – СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский станет первым иностранным лидером, с которым встретится новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем.
Об этом сообщили в офисе британского премьера, пишет Reuters.
Энди Бернем, ставший премьером Британии на прошлой неделе, проведет встречу с Владимиром Зеленским. Президент Украины станет его первым международным гостем после вступления в должность. У Бёрнема заявили, что этот шаг должен подчеркнуть неизменную поддержку Украины со стороны Лондона.
Ожидается, что Бернем и Зеленский встретятся на военно-морской базе. Там им представят результаты обучающих программ под руководством Великобритании, направленных на усиление украинских Сил обороны.
Во время визита лидеры также встретятся с более чем 200 украинскими военнослужащими и моряками. Последние три недели они находились в Великобритании и принимали участие в учениях Sea Breeze.
Учения сосредоточены на морской безопасности и противоминной борьбе и должны подготовить украинских военных к будущим операциям в Черном море.
Напомним, 20 июля Кир Стармер официально оставил должность премьер-министра Великобритании, которую занимал с июля 2024 года.
Сразу после этого правительство возглавил бывший мэр Манчестера и новый лидер лейбористов Энди Бёрнем, став 59-м премьер-министром страны. На новой должности он заверил в «непоколебимой и решительной» поддержке Украины и анонсировал свои первые переговоры с Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом.
Ранее «Слово и дело» собрало досье и главные факты об Энди Бёрнеме, который сменил Стармера во главе партии и правительства.
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