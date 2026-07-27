Зеленский станет первым иностранным гостем нового премьера Британии – СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский станет первым иностранным лидером, с которым встретится новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем.

Об этом сообщили в офисе британского премьера, пишет Reuters.

17 июля 2026, 13:16 Смена премьера Британии: что известно о предполагаемом преемнике Стармера Энди Бернеме Что известно о лидере британских лейбористов Энди Бернеме, который может возглавить правительство Британии после Кира Стармера – на инфографике Слово и дело.

Энди Бернем, ставший премьером Британии на прошлой неделе, проведет встречу с Владимиром Зеленским. Президент Украины станет его первым международным гостем после вступления в должность. У Бёрнема заявили, что этот шаг должен подчеркнуть неизменную поддержку Украины со стороны Лондона.

Ожидается, что Бернем и Зеленский встретятся на военно-морской базе. Там им представят результаты обучающих программ под руководством Великобритании, направленных на усиление украинских Сил обороны.

Во время визита лидеры также встретятся с более чем 200 украинскими военнослужащими и моряками. Последние три недели они находились в Великобритании и принимали участие в учениях Sea Breeze.

Учения сосредоточены на морской безопасности и противоминной борьбе и должны подготовить украинских военных к будущим операциям в Черном море.

Напомним, 20 июля Кир Стармер официально оставил должность премьер-министра Великобритании, которую занимал с июля 2024 года.

Сразу после этого правительство возглавил бывший мэр Манчестера и новый лидер лейбористов Энди Бёрнем, став 59-м премьер-министром страны. На новой должности он заверил в «непоколебимой и решительной» поддержке Украины и анонсировал свои первые переговоры с Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом.

Ранее «Слово и дело» собрало досье и главные факты об Энди Бёрнеме, который сменил Стармера во главе партии и правительства.

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