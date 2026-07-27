Президент Чехии посетил венгерский этап Формулы-1 в роли фотографа

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Президент Чехии Петр Павел посетил Гран-при автомобильных гонок Формула-1 в статусе аккредитованного фоторепортера.
Фото: Reuters

Президент Чехии Петр Павел посетил Гран-при Венгрии Формулы-1 в статусе аккредитованного фоторепортера. Он работал с камерой на автодроме «Хунгароринг» как во время субботней квалификации, так и в день основной гонки.

Об этом сообщает портал Idnes.

Перед стартом гонки Павел пообщался с президентом Международной автомобильной федерации Мохаммедом бен Сулайемом, после чего присоединился к другим фотографам в специальной зоне для съемки.

Премьер-министр Венгрии Петер Мадяр также обратил внимание на необычного фотографа. В соцсетях он написал, что встретил президента Чехии, находившегося на этапе чемпионата «в частном порядке как фотограф-любитель».

Президент Чехии Петр Павел посетил Гран-при автомобильных гонок Формула-1 в статусе аккредитованного фоторепортера.
Фото: x.com/magyarpeterMPИзображение максимального размера (откроется в новом окне)

Журналисты отмечают, что фотография является одним из хобби Петра Павела. В прошлом году он уже работал на ралли «Дакар», а затем продал на благотворительном аукционе собственный фотоальбом, собрав почти три четверти миллиона чешских крон в поддержку детей, одиноких родителей и пожилых людей.

Напомним, на инфографике «Слово и дело» – сколько раз Павел и другие зарубежные лидеры посещали Украину во время большой войны.

А ранее президент Чехии призвал страны НАТО «показать зубы» в ответ на провокации россии на востоке альянса. По его словам, реакция союзников должна быть достаточно решительной и потенциально даже асимметричной.

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Чехия Венгрия Спорт Петр Павел
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