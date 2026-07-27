Британия предоставит Украине технологии РЭБ для защиты дронов

Национальная безопасность
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Великобритания передаст Украине технологии радиоэлектронной борьбы, которые должны усилить защиту украинских беспилотников.
Энди Бернем и Владимир ЗеленскийФото: Офис президента Украины

Великобритания передаст Украине свои технологии радиоэлектронной борьбы, которые должны усилить защиту украинских беспилотников от средств противодействия противника.

Об этом заявил новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем во время первой встречи с президентом Владимиром Зеленским на военно-морской базе Портсмут, сообщает ОП.

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По словам британского премьера, новые решения в сфере РЭБ позволят более эффективно защищать украинские дроны, повысить точность поражения целей и сохранить жизнь украинских военных.

«В подтверждение наших намерений сегодня я могу объявить, что мы делаем еще один шаг вперед. Мы предоставляем Украине отечественные технологии РЭБ для защиты украинских дронов», – сказал Бернем.

Помимо передачи технологий РЭБ стороны обсудили расширение оборонного сотрудничества между странами. Речь шла о развитии совместного производства вооружения и открытии оборонных предприятий как в Украине, так и в Великобритании.

Напомним, недавно стало известно, что Великобритания выделит более $380 миллионов на энергетическую безопасность Украины.

Ранее сообщалось, что Лондон предоставит средства на закупку 200 тысяч дальнобойных снарядов 155-мм и 100 критически важных ракет к Patriot для Украины.

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