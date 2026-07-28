Вспышка Эболы в Конго: число жертв превысило 1400 человек

В Демократической Республике Конго количество умерших в результате вспышки вируса Эбола превысило 1400 человек, а количество подтвержденных случаев заражения возросло уже до 3200.

Об этом сообщает DW.

23 мая 2026, 11:44 Вспышка Эболы выходит из-под контроля: медики не успевают отслеживать контакты В ДР Конго зафиксировали 83 подтвержденных случая Эболы, более 700 подозреваемых случаев и свыше 1,6 тыс. контактов. ВОЗ оценила риск распространения как очень высокий.

По данным Национального института общественного здравоохранения Конго, текущий уровень смертности среди инфицированных составляет 43,9% – с начала вспышки в конце апреля от вируса умерли 1405 человек.

Нынешняя вспышка является 17-й в стране и была официально объявлена 15 мая. В настоящее время она распространилась на пять провинций востока страны, где продолжаются вооруженные конфликты.

По информации Всемирной организации здравоохранения, почти 90% случаев болезни было выявлено в провинции Итури на северо-востоке страны вблизи границ с Угандой и Южным Суданом.

Эксперты предполагают, что реальное количество больных может быть выше, поскольку часть случаев остается невыявленной или не зарегистрированной.

В то же время, власти страны отмечают, что рост статистики частично связан с расширением тестирования и улучшением системы выявления заболеваний.

Как сообщается, по данным экспертов, эпидемия может продолжаться еще несколько месяцев. Сейчас эпидемиологическую ситуацию осложняют забастовки медицинских работников из-за задержек с выплатой зарплат.

При этом вспышка также распространилась на соседнюю Уганду, где зафиксировали 20 случаев заражения. Ранее СМИ сообщали, что с 22 июня там не регистрировали новых случаев, а последнего пациента выписали из больницы 16 июля. Из-за этого в Уганде начался 42-дневный отсчет до возможного объявления о ликвидации вспышки.

Напомним, вспышка Эболы на востоке ДР Конго распространяется слишком стремительно, из-за чего службы реагирования не успевают ее отслеживать, а медикам удается связаться лишь с каждым пятым контактным пациентом под наблюдением.

Кроме того, ситуацию осложняют нападения на медицинские учреждения в ДР Конго, после которых люди с подозрением и подтвержденным диагнозом массово покидают больницы.

Также в июне СМИ писали о том, что в восточных регионах Демократической Республики Конго пациенты, инфицированные Эболой, массово покидали лечебные центры из-за острой нехватки еды. На фоне обострения продовольственного кризиса это существенно осложнило усилия медиков по локализации вспышки опасного вируса.

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