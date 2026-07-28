В Польше задержаны подозреваемые в избиении украинской пары, в МИД отреагировали

Польская полиция задержала двоих мужчин, которых подозревают в жестоком избиении украинской пары во Вроцлаве. При этом в Украине призвали провести полное и беспристрастное расследование нападения.

Об этом говорится в заявлениях министра внутренних дел Польши Марчина Кервинского и главы МИД Украины Андрея Сибиги в соцсетях.

18 июля 2026, 03:42 Большинство поляков не поддерживает прием украинских беженцев: что показал опрос В Польше впервые с 2014 года большинство граждан выступило против приема украинских беженцев. По данным опроса CBOS, 52% поляков не поддерживают дальнейший прием украинцев, а более половины считает помощь им чрезмерной.

Как отмечается, оба задержанных имели судимости. Одного из них задержали сотрудники антитеррористического отдела полиции при попытке выехать из Вроцлава. При этом третьего подозреваемого мужчину еще разыскивают.

«Жестокое насилие никогда не останется безнаказанным. Полицейские Вроцлава задержали двоих мужчин, подозреваемых в жестоком избиении граждан Украины. Оба имели судимости. Одного из них полицейские антитеррористы задержали, когда он пытался покинуть Вроцлав», – написал Кервинский.

В то же время, Сибига поблагодарил польские власти и правоохранителей за оперативное задержание двоих подозреваемых в нападении на украинцев во Вроцлаве.

«Мы ожидаем полного, объективного и беспристрастного расследования, установления всех обстоятельств и мотивов преступления, а также справедливого наказания всех виновников», – говорится в заявлении украинского министра.

Согласно его словам, Украина и впредь будет внимательно следить за ходом этого дела и обеспечивать необходимое консульское содействие пострадавшим гражданам Украины.

«В очередной раз призываю отдельных польских политиков прекратить разжигание вражды, которое в итоге превращается в конкретные физические нападения на улицах. Нужно искать диалог и взаимное уважение, а не поводы для ненависти. Украина и Польша обречены на прагматичное добрососедство и защиту безопасности от общего извечного врага», – добавил глава МИД Украины.

Также ранее на инцидент с украинцами отреагировало Генеральное консульство Украины во Вроцлаве и Посольство Украины в Варшаве, обнародовав соответствующие кадры.

Как известно, в польском Вроцлаве неизвестные жестоко избили украинскую пару, вероятно, из-за их происхождения и украинского акцента. Пострадавшие получили травмы.

Напомним, недавно в польском городе Познань неизвестные избили 60-летнего мужчину после того, как он заступился за украинского мальчика, которого оскорбляли в трамвае.

Также ранее в польском Плоцке мужчина напал на 15-летнего подростка из Украины и его подругу в автобусе из-за того, что они общались на украинском языке.

А накануне городской совет Сопота первым в Польше принял официальную резолюцию против роста антиукраинских настроений, ксенофобии и языка ненависти.

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