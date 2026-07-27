Путин в третий раз за год увеличил численность российской армии

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Президент рф подписал указ, который предусматривает увеличение штатной численности российской армии на 27 тысяч человек.
Фото: Reuters

Президент рф владимир путин подписал указ, который предусматривает увеличение штатной численности российской армии на 27 тысяч человек.

Указ был размещен на сайте «Официальное опубликование правовых актов» рф.

Мобилизация в россии: девять признаков подготовки новой волны в 2026 году«Слово и дело» показывает на инфографике девять признаков возможного возобновления мобилизации в россии осенью 2026 года – от мобилизационных предписаний до агрессивной риторики перед выборами в Госдуму.

Согласно документу, штатная численность армии рф устанавливается в количестве 2,426 млн человек, в том числе 1,535 млн военнослужащих.

Указ вступает в силу 1 августа текущего года. В Минобороны рф заявили, что такое увеличение связано с дополнительных созданием военно-строительных подразделений.

Напомним, это уже второе подобное решение с начала лета и третье – с начала года. Согласно июньскому решению, численность военных выросла примерно на 7 360 человек.

Ранее президент Зеленский заявил, что разведка располагает информацией о подготовке россией масштабной волны мобилизации уже в ближайшие месяцы.

Зеленский также говорил, что россия готовится привлечь еще 30 тысяч военных из КНДР.

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Владимир Путин Указ Призыв Войска России Мобилизация в россии
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