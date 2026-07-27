Путин в третий раз за год увеличил численность российской армии

Президент рф владимир путин подписал указ, который предусматривает увеличение штатной численности российской армии на 27 тысяч человек.

Указ был размещен на сайте «Официальное опубликование правовых актов» рф.

21 июля 2026, 15:39 Мобилизация в россии: девять признаков подготовки новой волны в 2026 году «Слово и дело» показывает на инфографике девять признаков возможного возобновления мобилизации в россии осенью 2026 года – от мобилизационных предписаний до агрессивной риторики перед выборами в Госдуму.

Согласно документу, штатная численность армии рф устанавливается в количестве 2,426 млн человек, в том числе 1,535 млн военнослужащих.

Указ вступает в силу 1 августа текущего года. В Минобороны рф заявили, что такое увеличение связано с дополнительных созданием военно-строительных подразделений.

Напомним, это уже второе подобное решение с начала лета и третье – с начала года. Согласно июньскому решению, численность военных выросла примерно на 7 360 человек.

Ранее президент Зеленский заявил, что разведка располагает информацией о подготовке россией масштабной волны мобилизации уже в ближайшие месяцы.

Зеленский также говорил, что россия готовится привлечь еще 30 тысяч военных из КНДР.

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