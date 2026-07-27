Хищение более 37 млн ​​грн пожертвований: НАБУ и САП разоблачили группу во главе с экс-госсекретарем МИД

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НАБУ и САП разоблачили организованную группу, которую возглавлял экс-госсекретарь МИД. Участники завладели средствами в размере 37 млн грн.
Фото: facebook.com/oleksandr.bankov.7

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили организованную группу, которую возглавлял бывший государственный секретарь министерства иностранных дел. Участники завладели 37 млн грн, предназначенными для поддержки Украины.

Об этом сообщиоа пресс-служба НАБУ.

По данным «Слово и дело», речь идет об экс-госсекретаре МИД Александре Банькове, который занимал эту должность с 2020 по 2024 год.

По версии следствия, бывший чиновник убеждал международных партнеров и работников украинских дипломатических учреждений перечислять финансовую помощь на счет подконтрольной общественной организации «Центр содействия международному сотрудничеству». Экспертиза установила, что эти средства фактически обладали статусом целевых бюджетных средств специального фонда МИД.

В дальнейшем деньги выводили через подконтрольных физических лиц-предпринимателей и компании, после чего обналичивали через конвертационные центры и использовали для личного обогащения. Для маскировки схемы, по данным следствия, ее участники изготовляли фиктивные письма и заключали грантовые соглашения с заведомо ложными сведениями.

«Следствием установлена ​​легализация средств на общую сумму более 37 млн ​​грн (ориентировочно 1,28 млн долл. США на момент совершения преступления)», – говорится в сообщении.

Правоохранители объявили подозрение бывшему государственному секретарю МИД, экс-руководител его аппарата, ныне работающему дипломатом, советнику бывшего министра иностранных дел, а также бухгалтеру общественной организации.

Напомним, недавно Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро завершили досудебное расследование по делу о хищении средств при медзакупках более чем на 241 млн грн.

Также сообщалось, что НАБУ и САП сообщили о подозрении восьми лицам по делу о завладении средствами Национальной гвардии Украины на сумму более 150 млн грн.

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