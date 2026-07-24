Зеленский рассказал о встрече, которая стала переломной в отношениях с Трампо

Президент Владимир Зеленский заявил, что встреча с лидером США Дональдом Трампом в Ватикане в апреле 2025 года стала переломным моментом в их отношениях.

Об этом стало известно из интервью главы государства американской ультраправой блогерке и стороннице Трампа Лоре Лумер, часть которого американский лидер опубликовал в Truth Social.

Журналистка напомнила Зеленскому о споре в Овальном кабинете в феврале 2025 года, когда вице-президент США Джей Ди Вэнс призвал дать шанс дипломатическому подходу Трампа для завершения войны. В ответ президент Украины заявил, что дипломатические попытки с россией не дали никакого результата еще с 2014 года.

Затем Лумер спросила, что изменилось в диалоге Зеленского с Трампом сейчас и когда наступил этот переломный момент в их отношениях.

«Вы правы, тон изменился. Первый переломный момент у нас произошел в Риме, в Ватикане. Да, это была недолгая встреча, но я всегда говорил, что это был исторический момент, потому что мы изменили наши отношения за 15–20 минут», – рассказал Зеленский.

Президент также отметил, что на встрече присутствовали только они с Трампом вдвоем. Делать детали того разговора публичными Зеленский отказался, однако подчеркнул, что «доверительный диалог крайне важен, ведь от него зависит много жизней».

Напомним, Зеленский проведет еще одну встречу с американским лидером Дональдом Трампом 28 июля, во время своего визита в США на следующей неделе.

А предыдущая встреча Зеленского с Трампом состоялась 8 июля на полях саммита НАТО в Анкаре. Во время нее американский лидер заявил, что Вашингтон готов предоставить Украине право на производство ракет для систем противовоздушной обороны Patriot.

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