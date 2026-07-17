Стало известно, сколько украинцев хотели бы встречи Зеленского с путиным

Почти половина населения Украины (48,5%) поддерживает личную встречу президента Владимира Зеленского с российским диктатором владимиром путиным без предварительных условий.

Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного по заказу «Слово и дело» с 29 по 30 июня 2026 года методом онлайн-опроса путем самозаполнения структурированной анкеты 1200 респондентов в возрасте 18 лет и старше по всей территории Украины, за исключением временно оккупированных территорий (статистическая погрешность – с вероятностью 0,95 не превышает 2,89% для показателей, близких к 50%) на специализированной платформе для проведения опросов «Lemur» (CAWI – Computer Assisted Web Interviewing).

Так, суммарно 48,5% респондентов оценивают потенциальную встречу лидеров государств без предварительных условий одобрительно. Из них 30,5% респондентов относятся к этой идее «скорее положительно», а 18% – «полностью положительно».

16 июня 2026, 17:13 Зеленский зовёт путина на разговор. Почему Киеву нужна встреча, которой боится Кремль Почему Киев продолжает добиваться личной встречи с путиным, несмотря на нежелание Кремля идти на прямой диалог? Какие возможности и риски несут такие переговоры для Украины, и способна ли одна встреча приблизить мир или стать новой политической ловушкой.

С другой стороны, более четверти опрошенных высказывают возражения против прямых переговоров без предварительно определенных рамок. Суммарно 28% респондентов воспринимают такую инициативу негативно: в частности, 17% – относятся к ней «скорее негативно», а для 11% – это «полностью негативно». При этом почти каждый четвертый участник исследования (23,5%) выбрал вариант «затрудняюсь ответить», что свидетельствует о чувствительности и сложности оценки этого сценария без понимания конкретного контекста или возможных последствий.

Что примечательно, респонденты-мужчины демонстрируют более высокий уровень поддержки идеи прямых переговоров «тет-а-тет» без предварительных условий: суммарно 55% из них относятся к такой встрече положительно (в частности, 22% – полностью одобрительно). Среди опрошенных женщин этот показатель существенно ниже и составляет лишь 43% (14% выбрали вариант «полностью положительно»). При этом уровень возражения в обеих группах почти одинаковый (27% у мужчин против 29% у женщин). Однако женщины значительно чаще сомневались с оценкой – 28% не смогли определиться с ответом против 18% среди мужчин.

Возрастные различия

Более радикально настроенной против встречи без предварительных условий оказалась самая старшая группа (55 лет и старше). Здесь зафиксирован высокий уровень полного несогласия – 13% «полностью негативно» и самый низкий уровень максимальной поддержки – 13% «полностью положительно». Напротив, самая молодая группа опрошенных (18–29 лет) демонстрирует наименьшее сопротивление такому шагу – только 4% считают встречу абсолютно неприемлемой, а суммарная поддержка среди молодежи составляет 51%.

В то же время пик максимального одобрения («полностью положительно») зафиксирован в средних возрастных категориях: среди респондентов 30–44 года и 45–54 года этот показатель составляет по 22% (при общем показателе 18%). Уровень неопределенности остается примерно одинаковым и стабильным во всех категориях от 30 лет и старше (23–24%), несколько поднимаясь до 26% среди молодежи.

Напомним, «Слово и дело» обнародовало результаты исследования, посвященного переговорному треку и параметрам мирного соглашения, а также геополитике, безопасности и ожиданиям украинцев.

Так, выяснилось, что большую половину украинцев радуют данные о проблемах с топливом в россии. В то же время четверть опрошенных респондентов заявила, что новости о топливном кризисе в рф не заставили изменить личные оценки относительно сроков завершения войны в Украине.

Также стало известно, что именно война крадет сон украинцев. 38% опрошенных заявили, что их сон стал хуже по сравнению с началом года, а о существенном ухудшении сообщил каждый седьмой респондент.

Кроме этого мы сообщали, что более трети украинцев испытывают усталость и раздражение от чрезмерного информационного потока. А вот психологический иммунитет к информационному шуму демонстрирует только каждый пятый украинец.

Напомним, накануне президент российской федерации владимир путин отверг все призывы к миру с Украиной и сосредоточился на продолжении войны.

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