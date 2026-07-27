Россияне ударили дроном по гражданскому автомобилю в Харькове, есть пострадавшие

Общество
Читати українською
В понедельник вечером, 27 июля, российский ударный беспилотник попал в гражданский автомобиль в Харькове, в результате чего ранения получили мирные жители.
Иллюстративноефото: ГСЧС

Сегодня вечером, 27 июля, российские оккупационные войска попали дроном по гражданскому автомобилю в Харькове, в результате чего, предварительно, пострадали два человека.

Об этом сообщают глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и мэр Харькова Игорь Терехов.

Согласно словам городского головы, российский дрон попал в легковой автомобиль в Киевском районе Харькова. На месте попадания работают все профильные службы. В результате атаки пострадали по меньшей мере двое гражданских.

В то же время, руководитель области сообщил об одной пострадавшей в результате дроновой атаки на город.

«В Киевском районе в результате вражеского удара пострадала 46-летняя женщина. Медики оказывают ей всю необходимую помощь», – говорится в заявлении Синегубова.

При этом ранее днем российские войска нанесли удар дроном по автозаправочной станции в Харькове, в результате чего пострадали два человека.

Как известно, российский беспилотник атаковал жилой сектор в Белопольской общине Сумской области. В результате удара пострадали три человека.

Также сообщалось, что оккупанты ударили по Балаклее в Харьковской области, есть жертва и раненые.

Напомним, оккупанты во второй раз ударили по Запорожью утром 27 июля. Количество людей, получивших ранения и травмы в результате российского удара, возросло до семи.

Кроме этого, в Харьковской области в результате российских ударов уничтожено более 80 автозаправочных станций. В частности, на участке трассы Харьков – Полтава не осталось ни одной действующей АЗС.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Пострадавшие Харьков Автомобиль Раненые Атака Дрон Обстрел
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

Россияне ударили дроном по гражданскому автомобилю в Харькове, есть пострадавшие
итогиСБУ сорвала попытку теракта против военных, а организатора выставки под Киевом взяли под стражу. Главное за день
Трамп отреагировал на слова Зеленского о том, что рф передает Ирану спутниковые снимки
Путин в третий раз за год увеличил численность российской армии
Россияне обстреляли жилищный сектор на Сумщине, среди пострадавших есть дети
Президент Чехии посетил венгерский этап Формулы-1 в роли фотографа
Британия предоставит Украине технологии РЭБ для защиты дронов
В Обухове построят парк за 57 млн ​​грн: журналисты обнаружили завышенные цены
инфографикаМарин Ле Пен возвращается в большую политику: путь кандидата в президенты Франции
ПромоКонвертация валют онлайн: когда это удобно во время путешествий и шопинга
Больше новостей