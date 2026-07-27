Россияне ударили дроном по гражданскому автомобилю в Харькове, есть пострадавшие

Сегодня вечером, 27 июля, российские оккупационные войска попали дроном по гражданскому автомобилю в Харькове, в результате чего, предварительно, пострадали два человека.

Об этом сообщают глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и мэр Харькова Игорь Терехов.

Согласно словам городского головы, российский дрон попал в легковой автомобиль в Киевском районе Харькова. На месте попадания работают все профильные службы. В результате атаки пострадали по меньшей мере двое гражданских.

В то же время, руководитель области сообщил об одной пострадавшей в результате дроновой атаки на город.

«В Киевском районе в результате вражеского удара пострадала 46-летняя женщина. Медики оказывают ей всю необходимую помощь», – говорится в заявлении Синегубова.

При этом ранее днем российские войска нанесли удар дроном по автозаправочной станции в Харькове, в результате чего пострадали два человека.

Как известно, российский беспилотник атаковал жилой сектор в Белопольской общине Сумской области. В результате удара пострадали три человека.

Также сообщалось, что оккупанты ударили по Балаклее в Харьковской области, есть жертва и раненые.

Напомним, оккупанты во второй раз ударили по Запорожью утром 27 июля. Количество людей, получивших ранения и травмы в результате российского удара, возросло до семи.

Кроме этого, в Харьковской области в результате российских ударов уничтожено более 80 автозаправочных станций. В частности, на участке трассы Харьков – Полтава не осталось ни одной действующей АЗС.

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