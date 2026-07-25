Война на Ближнем Востоке: Зеленский заявил, что рф активизировала спутниковую съемку в интересах Ирана

Украина зафиксировала новые факты помощи россии режиму в Иране. Речь идет о передаче Тегерану спутниковых снимков.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении к нации.

17 марта 2026, 08:31 Рф помогла Ирану усовершенствовать дроны Shahed после «испытаний» в Украине – Зеленский Зеленский заявил, что россия использовала Украину как «полигон» для испытаний иранских дронов Shahed, а теперь угроза от этих беспилотников распространяется на Ближний Восток и США.

Глава государства рассказал, что, по данным разведки, с начала июля российские спутники активизировали съемку территории стран Персидского залива, в том числе районов, где расположены американские военные объекты. В дальнейшем эти материалы попадают в Иран.

Президент отметил, что украинская сторона выявила четкую взаимосвязь между российской спутниковой разведкой и последующими ударами иранских сил. По его словам, снимки делаются как накануне атак, так и после них для оценки их последствий.

В частности, только 19 и 20 июля в зоне интереса российских спутников оказались четыре авиабазы: две в Бахрейне, а также по одной в Иордании и Кувейте.

«Я поручил разведке передать партнерам имеющуюся у нас информацию о новой помощи россии иранскому режиму», – подчеркнул Зеленский.

Напомним, недавно СМИ сообщали, что американские разведывательные аналитики изучают возможную связь россии с ударами Ирана по объектам Центрального разведывательного управления США в странах Персидского залива.

Также сообщалось, что США впервые сбили иранский Shahed системой, испытанной в Украине.

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