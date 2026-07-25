В Белом доме подтвердили встречу Трампа и Зеленского на следующей неделе

Американский лидер Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский встретятся в Вашингтоне на следующей неделе. В Белом доме подтвердили, что переговоры лидеров состоятся во вторник, 28 июля.

Об этом сообщает Reuters.

6 июля 2026, 00:41 Рассчитывают, что США «сдадут» Украину: FT узнала, когда рф может вернуться к переговорам Россия не планирует возвращаться к содержательным переговорам по завершению войны в Украине как минимум до февраля 2027 года. По данным Financial Times, Кремль рассчитывает захватить всю Донецкую область и принудить Киев к уступкам при поддержке давления США.

Украинский источник в комментарии изданию заявил, что Зеленский заинтересован в поездке в США, однако его команда ожидала официального подтверждения графика Трампа со стороны американской администрации.

По данным Reuters, украинские и американские чиновники обсуждали предложение о прекращении огня в воздухе, которое планируют представить российской стороне в рамках нового раунда мирных инициатив для завершения войны.

Источник издания также отметил, что Украина ранее обращалась к российскому диктатору владимиру путину с предложениями о прекращении огня, однако они были отклонены. В то же время некоторые чиновники считают, что давление на российскую экономику из-за украинских ударов дронами и ракетами может заставить Москву изменить позицию.

Напомним, накануне президент Владимир Зеленский заявил, что встреча с лидером США Дональдом Трампом в Ватикане в апреле 2025 года стала переломным моментом в их отношениях.

Также недавно глава государства провел телефонный разговор со специальными представителями президента США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером.

Как известно, в конце июня президент Зеленский заявил, что Киев передал «друзьям» российского диктатора владимира путина предложения относительно возможной встречи для обсуждения путей завершения войны в Украине.

В свою очередь президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что российский диктатор владимир путин желает завершить войну против Украины. Президент Америки заявил, что глава Кремля сейчас «действительно ощущает давление». В то же время он отметил, что дальнобойные удары Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам могут приблизить мир.

А руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов выразил мнение, что российская федерация в определенный момент будет заинтересована пойти на деэскалацию и диалог с Украиной по завершению войны, а также назвал сроки.

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