Черногория объявила о введении визового режима для россиян и белорусов

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Черногория приняла решения ввести визовый режим для граждан рф и Беларуси. Новые правила вступят в силу 1 ноября 2026 года.
Флаг ЧерногорииФото: vijesti.me

Правительство Черногории приняло решения ввести визовый режим для граждан российской федерации и Беларуси. Новые правила вступят в силу 1 ноября 2026 года.

Соответствующее постановление было опубликовано на сайте «Служебный лист Черногории».

Три страны Европы увеличили выдачу шенгенских виз россиянам – СМИВ 2025 году страны ЕС увеличили выдачу шенгенских виз гражданам россии, несмотря на войну в Украине и санкции. Больше всего виз выдали Франция, Италия и Испания, что вызвало споры внутри Евросоюза.

Согласно решению, граждане рф и Беларуси еще смогут въезжать, пересекать территорию и находиться в Черногории без визы сроком до 30 дней до 31 октября 2026 года. После этого для въезда в страну им понадобится полноценная виза.

Кроме того, документ отдельным пунктом запрещает правительству в дальнейшем регулировать отдельными актами отмену визовых требований или вводить временные и сезонные льготы для граждан этих стран.

Решение о введении виз было принято в рамках приведения визовой политики Черногории в соответствие с правилами Евросоюза, членом которого страна намерена стать.

Напомним, в июне группа из девяти стран ЕС, а также Исландия и Норвегия, обратились в Европейскую комиссию с призывом усилить визовую политику в отношении граждан россии и проверить соблюдение действующих ограничений.

Недавно Евросоюз утвердил 21-й пакет санкций против россии. Среди ограничений – запрет на въезд российским комбатантам в страны ЕС.

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