Россияне атаковали гражданские суда в портах Николаевщины, есть погибший и раненые

В ночь на 27 июля россия совершила атаку на гражданские торговые суда, которые были заблокированы в портах Николаевской области. В результате атаки один человек погиб, также есть раненые.

Об этом сообщает Администрация морских портов Украины.

26 июля 2026, 19:56 Совбез ООН проведет экстренное заседание из-за российских атак на гражданские суда в Черном море Экстренное заседание Совбеза ООН созвали после обращения Украины. В центре обсуждения – российские удары по гражданским судам и портовой инфраструктуре.

Как отмечается, под обстрел попали гражданские борта, остававшиеся заблокированными у причалов и не выполнявшие никаких коммерческих рейсов еще с начала полномасштабного российского вторжения в 2022 году.

При этом в АМПУ не уточнили количество пораженных судов и раненых, а также масштабы разрушений в портах.

«В результате атаки есть погибший и раненые. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего», – говорится в заявлении.

В АМПУ подчеркивают, что это был новый сознательный удар вражеских войск по гражданскому судоходству и портовой инфраструктуре.

«Атаки на суда, которые годами не могут покинуть заблокированные порты, в очередной раз демонстрируют системный характер российского террора против морской отрасли и создают прямую угрозу жизни гражданских моряков», – отметили в ГП.

Украина документирует последствия атак и призывает международное морское сообщество отреагировать на удары россии по гражданскому торговому флоту.

Напомним, во время последних атак на Одесскую область и портовую инфраструктуру были повреждены несколько гражданских судов под иностранными флагами. В частности, оккупационные войска в субботу, 25 июля, дважды атаковали гражданское судно под флагом Палау, выходившее из одного из портов Одесской области.

Как известно, 19 июля россия атаковала гражданское судно GOLDEN LEO вблизи Одесской области тремя крылатыми ракетами типа Х-59/Х-69. Впоследствии судно затонуло вблизи побережья Одессы.

Кроме этого, 17 июля российские войска нанесли ракетный удар по портовой инфраструктуре Одесской области. В результате атаки было повреждено гражданское судно под флагом Маршалловых Островов, пострадали четыре члена экипажа.

Также 23 июля в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что только с начала июля под ударами оказалось 31 судно.

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