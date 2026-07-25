Украина призывает приостановить судоходство в порты россии в Черном море

Мир
Читати українською
МИД Украины призвал судовладельцев временно приостановить сообщение с российскими портами в Черном море. В ведомстве предупредили об опасности для судов и возможных провокациях со стороны россии.
фото: business.com.tm

Украина призвала судоходные компании временно приостановить сообщение с российскими портами в Черном море из-за ухудшения ситуации с безопасностью. В МИД предупредили, что в настоящее время невозможно гарантировать безопасность судов и их экипажей.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины.

Стало известно, сколько гражданских судов в Черном море атаковала росия с начала июляМинистр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что росия с начала июля атаковала 31 торговое судно в Черном море. Украина призывает ЕС усилить санкции и помочь обеспечить бесперебойную работу «Путей солидарности».

В ведомстве осудили российские атаки на гражданские грузовые суда и портовую инфраструктуру Украины. В МИД подчеркнули, что такие удары нарушают международное право и принцип свободы судоходства, а также создают угрозу глобальной продовольственной безопасности.

«Москва выбрала путь эскалации в Черном море и не побрезгует никакими средствами для достижения своих террористических целей», – заявили в министерстве.

Отдельное внимание в МИД обратили на официальное предупреждение россии судоходным компаниям об опасности навигации в российской исключительной экономической зоне Черного моря.

В МИД предположили, что такое заявление может свидетельствовать о подготовке провокаций против судов, направляющихся в порты рф.

В связи с этим судовладельцев призывают из соображений безопасности временно прекратить сообщение с российскими портами в Черном море до стабилизации ситуации.

В министерстве подчеркнули, что ответственность за обострение ситуации с безопасностью в регионе несет россия.

Украина, в свою очередь, заявила, что будет использовать все доступные средства для обеспечения свободы судоходства в украинские порты, защиты морских коммуникаций, портовой инфраструктуры и гражданского населения, реализуя право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН.

Напомним, россияне активизировали удары по портовой инфраструктуре Украины, из-за чего отечественные порты временно приостановили прием судов.

В связи с обострением обстрелов гражданского флота и портов в Черном море Украина инициировала экстренное заседание Совета Безопасности ООН.

Также в МИД сообщали, что россия сознательно целится по гражданским торговым судам, превращая Черное море в зону дестабилизации. Только с начала июля было поражено 31 судно.

В то же время в рф на днях заявили, что ограничили судоходство в порту Новороссийска из-за риска атак украинских БПЛА.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
МИД Украины Ракетный удар Порт Судоходство
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

Потомки княжеского рода через суд хотят оставить в Польше картины, эвакуированные из Украины – СМИ
Украина призывает приостановить судоходство в порты россии в Черном море
«Лучше, чем воевать 10-20 лет за победу»: Зеленский высказался о возможном перемирии с рф
Сотрудник польской оборонной компании погиб во время удара по выставке оружия под Киевом – СМИ
итогиРоссия ударила по выставке оружия на Киевщине, а Силы обороны поразили вражеский завод «Авитек». Главное за день
В россии готовят на осень довольно значительную волну мобилизации – Зеленский
В Ужгороде вооруженный мужчина открыл стрельбу, его задержали
Удар рф по выставке оружия: на Киевщине завершили аварийно-спасательные работы на месте атаки
Зеленский заявил, что Украина в следующем году будет иметь дроны с дальностью до 10 тысяч километров
Экс-руководителя УАФ Павелко задержали в Словакии – СМИ
Больше новостей