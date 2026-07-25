Украина призывает приостановить судоходство в порты россии в Черном море

Украина призвала судоходные компании временно приостановить сообщение с российскими портами в Черном море из-за ухудшения ситуации с безопасностью. В МИД предупредили, что в настоящее время невозможно гарантировать безопасность судов и их экипажей.
Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины.
В ведомстве осудили российские атаки на гражданские грузовые суда и портовую инфраструктуру Украины. В МИД подчеркнули, что такие удары нарушают международное право и принцип свободы судоходства, а также создают угрозу глобальной продовольственной безопасности.
«Москва выбрала путь эскалации в Черном море и не побрезгует никакими средствами для достижения своих террористических целей», – заявили в министерстве.
Отдельное внимание в МИД обратили на официальное предупреждение россии судоходным компаниям об опасности навигации в российской исключительной экономической зоне Черного моря.
В МИД предположили, что такое заявление может свидетельствовать о подготовке провокаций против судов, направляющихся в порты рф.
В связи с этим судовладельцев призывают из соображений безопасности временно прекратить сообщение с российскими портами в Черном море до стабилизации ситуации.
В министерстве подчеркнули, что ответственность за обострение ситуации с безопасностью в регионе несет россия.
Украина, в свою очередь, заявила, что будет использовать все доступные средства для обеспечения свободы судоходства в украинские порты, защиты морских коммуникаций, портовой инфраструктуры и гражданского населения, реализуя право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН.
Напомним, россияне активизировали удары по портовой инфраструктуре Украины, из-за чего отечественные порты временно приостановили прием судов.
В связи с обострением обстрелов гражданского флота и портов в Черном море Украина инициировала экстренное заседание Совета Безопасности ООН.
Также в МИД сообщали, что россия сознательно целится по гражданским торговым судам, превращая Черное море в зону дестабилизации. Только с начала июля было поражено 31 судно.
В то же время в рф на днях заявили, что ограничили судоходство в порту Новороссийска из-за риска атак украинских БПЛА.
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