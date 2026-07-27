Трамп приостановил удары по Ирану из-за нехватки средств ПВО – WSJ

Президент США Дональд Трамп отложил проведение масштабной военной операции против Ирана на фоне попыток восстановить дипломатические контакты и опасений по поводу сокращения запасов американских средств противовоздушной обороны.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

22 июля 2026, 06:46 В Пентагоне рассказали, сколько США стоила война против Ирана Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что война Соединенных Штатов против Ирана уже обошлась американскому бюджету в несколько десятков миллиардов долларов.

По данным издания, в пятницу американские военные были готовы начать серию интенсивных ударов по Ирану, которая могла длиться до двух недель. Однако операцию решили отложить, чтобы дать шанс дипломатическим усилиям, а также из-за обсуждения возможных последствий для запасов ракет-перехватчиков Patriot и других систем ПВО.

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Ден Кейн сообщил Белому дому о сокращении запасов средств противовоздушной обороны. По словам чиновников, он считает, что нехватка перехватчиков не делает невозможным возобновление боевых действий против Ирана, но повышает риски такой операции.

В то же время командующий Центральным командованием США адмирал Брэд Купер считает, что американские военные смогут действовать даже при ограниченных запасах Patriot и других перехватчиков, поскольку новые удары могут уменьшить способность Ирана запускать большое количество ракет.

Сам Трамп опроверг, что у США есть проблема с запасами боеприпасов. В заявлении для WSJ он подчеркнул, что страна имеет «намного больше боеприпасов, чем кто-либо в мире, и намного больше, чем нам нужно».

По оценкам аналитиков, война с Ираном уже привела к значительному использованию американских противоракетных систем. Эксперты Центра стратегических и международных исследований (CSIS) считают, что США могли потратить как минимум 1500 ракет-перехватчиков Patriot с начала конфликта, а запас мог сократиться до менее чем 1000 единиц.

Дополнительным фактором беспокойства стала атака Ирана на прошлой неделе на американскую базу в Иордании, во время которой три баллистические ракеты попали по объекту, а одна из них – в район проживания американских военнослужащих. В результате удара погибли трое американских военных.

Напомним, недавно президент США Дональд Трамп приказал американским военным не наносить новые удары по Ирану. Это произошло после почти двух недель ежедневных американских атак.

А 26 июля иранские военные заявили, что прекратили операции в ответ после двухдневного затишья в атаках со стороны Соединенных Штатов. В Тегеране объяснили, что их стратегия была полностью построена на ударах в ответ.

В то же время посол США в ООН Майк Уолц категорически отверг сообщения о якобы дефиците отдельных видов оружия, и заявил, что американские военные полностью обеспечены необходимым вооружением для проведения кампании против Ирана.

Сам Трамп ранее заявлял, что Иран, вероятно, хотел бы заключить соглашение с Соединенными Штатами, однако, по его мнению, Тегеран пока не готов к этому. В то же время американский лидер подчеркнул, что Вашингтон продолжает переговоры с Ираном.

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