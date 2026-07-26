Совбез ООН проведет экстренное заседание из-за российских атак на гражданские суда в Черном море

Мир
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Совет Безопасности ООН 27 июля соберется на экстренное заседание по запросу Украины из-за российских атак на гражданские суда, порты и морские маршруты в Черном море.
Укринформ

Совет Безопасности ООН в понедельник, 27 июля, проведет экстренное заседание, посвященное российским атакам на гражданские суда и портовую инфраструктуру в Черном море.

Об этом сообщает Укринформ.

Заседание начнется в 17:00 по киевскому времени. Его созвали по запросу Украины, поданному 20 июля. Инициативу поддержали европейские члены Совбеза ООН – Франция, Великобритания, Дания, Греция и Латвия.

Ожидается, что перед членами Совета Безопасности выступят руководительница Департамента ООН по политическим вопросам Кайоко Гото и исполняющий обязанности помощника генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Индрика Ратватте.

В обращении Украины к руководству Совбеза акцентируется внимание на масштабной российской ракетно-дроновой атаке по Киеву и другим украинским городам в ночь на 19 июля. Также отмечается, что российские войска все чаще наносят удары по черноморским портам, морским экспортным маршрутам и гражданскому торговому судоходству.

Напомним, во время последних атак на Одесскую область и портовую инфраструктуру были повреждены несколько гражданских судов под иностранными флагами. В частности, оккупационные войска в субботу, 25 июля, дважды атаковали гражданское судно под флагом Палау, выходившее из одного из портов Одесской области.

23 июля в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что только с начала июля под ударами оказалось 31 судно.

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