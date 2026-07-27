ВАКС назначил заседание по делу экс-глав Хозсуда Львовщины

Высший антикоррупционный суд назначил на 25 августа подготовительное заседание в уголовном производстве по обвинению бывших председателей Хозяйственного суда Львовской области Василия Артимовича и Михаила Юркевича, а также судьи Западного апелляционного хозсуда Ирины Малех в злоупотреблении влиянием и получении неправомерной.

Такое решение 21 июля принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

«Назначить подготовительное судебное заседание по уголовному производству по обвинению (Артимовичу, Юркевичу и Малеху – ред.) на 25 августа 2026 года в 13:00 в помещении ВАКС», – говорится в решении.

Как известно, антикоррупционный суд продлил арест Артимовича, но уменьшил ему размер залога до 6 млн грн. Эти средства внесли и он вышел из под стражи. На него возложили следующие обязанности: не отлучаться из Львовской области без разрешения; сообщать об изменении своего места жительства и/или места работы; воздерживаться от общения с другими подозреваемыми в этом уголовном производстве и свидетелями; сдать на хранение загранпаспорта и носить электронный браслет.

Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему и действующему председателям Хозсуда Львовской области. По данным следствия, подозреваемые пообещали за 1 млн долларов обеспечить принятие «нужных» решений по судебным делам Западного апелляционного Хозяйственного суда, а также предотвратить заказное убийство обличителя. В ходе следствия детективы и прокуроры задокументировали передачу части неправомерной выгоды на сумму 75 тыс. дол.

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