В Сиэтле во время фестиваля произошла массовая стрельба, есть жертвы и раненые

В Сиэтле во время фестиваля еды Bite of Seattle произошла массовая стрельба, в результате которой три человека погибли, еще четверо получили ранения. Полиция задержала одного подозреваемого и разыскивает второго.

Об этом сообщает The Seattle Times.

7 июня 2026, 08:42 В США на одном из фестивалей устроили стрельбу, более 10 раненых В результате инцидента на ежегодном фестивале Old West End в Толедо ранения получили по меньшей мере 12 человек, двое из которых находятся в критическом состоянии.

По данным полиции Сиэтла, двое людей открыли огонь друг по другу возле здания Seattle Center Armory. Двое пострадавших умерли на месте, еще один был доставлен в медицинский центр Harborview, где впоследствии умер.

Правоохранители задержали одного из участников стрельбы. Второй подозреваемый, по словам помощника начальника полиции Тайрона Дэвиса, остается на свободе. Он отметил, что это «молодой человек», который, по предварительной оценке, не представляет угрозы для общественности.

Стрельба произошла около 18:00 по местному времени возле северо-западного угла Seattle Center Armory, когда на территории комплекса находились тысячи людей для проведения ежегодного фестиваля Bite of Seattle.

Очевидцы рассказали о хаосе после первых выстрелов. Один из посетителей заявил, что сначала услышал несколько громких хлопков, а затем быструю очередь выстрелов.

Полиция сообщила, что на месте происшествия не было камер, которые бы зафиксировали момент стрельбы. Следователи ищут свидетелей и призывают всех, кто располагает информацией, обратиться к правоохранителям.

Как известно, фестиваль Bite of Seattle является одним из крупнейших ежегодных мероприятий в Seattle Center. В прошлом году его посетили около 282 тысяч человек.

Напомним, в июне в городе Толедо (штат Огайо) двое мужчин открыли огонь на ежегодном фестивале Old West End. В результате инцидента как минимум 12 человек получили ранения, нападавшим удалось скрыться.

Ранее в Сан-Диего (штат Калифорния) двое юношей с огнестрельным оружием напали на посетителей мечети, в результате чего погибли трое мужчин. Кроме этого, подозреваемые также были найдены мертвыми.

А в апреле в американском штате Луизиана мужчина устроил массовую стрельбу в двух домах, в результате которой погибли восемь детей в возрасте от 3 до 11 лет, еще две женщины получили тяжелые ранения.

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