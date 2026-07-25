Оккупанты атаковали иностранное судно с кукурузой в акватории Одесщины, есть пропавшие без вести

Национальная безопасность
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Войска рф 25 июля дважды атаковали гражданское судно под флагом Палау, выходившее из одного из портов Одесской области.
Иллюстративное фото / t.me/ukrainian_navy

Российские оккупационные войска в субботу, 25 июля, дважды атаковали гражданское судно под флагом Палау, выходившее из одного из портов Одесской области.

Об этом сообщил министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Николай Калашник.

Стало известно, сколько гражданских судов в Черном море атаковала росия с начала июляМинистр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что росия с начала июля атаковала 31 торговое судно в Черном море. Украина призывает ЕС усилить санкции и помочь обеспечить бесперебойную работу «Путей солидарности».

Он рассказал, что на борту сухогруза находились почти 2,8 тысяч тонн кукурузы. В результате попадания на судне вспыхнул пожар.

Спасателям удалось эвакуировать семерых членов экипажа и украинского лоцмана. В то же время два моряка считаются пропавшими без вести, продолжается поисково-спасательная операция.

«Это очередной сознательный удар по гражданской инфраструктуре и международному судоходству. Россия еще раз демонстрирует полное пренебрежение нормами международного права, создавая угрозу безопасности судоходства, мировой торговли и продовольственной безопасности», – подчеркнул Калашник.

Напомним, россияне в последние недели активизировали удары по портовой инфраструктуре Украины, из-за чего отечественные порты временно приостановили прием судов.

В связи с обострением обстрелов гражданского флота и портов в Черном море Украина инициировала экстренное заседание Совета Безопасности ООН.

Также сообщалось, что Киев призвал судоходные компании временно приостановить сообщение с российскими портами в Черном море из-за ухудшения ситуации с безопасностью.

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