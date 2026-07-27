Удар по выставке оружия под Киевом: количество жертв возросло до 11 человек

Общество
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В результате российского ракетного удара по Киевской области 24 июля количество погибших выросло до 11 человек. В больнице умер 66-летний дипломат Мальтийского ордена.
Фото ДСНС

Количество погибших в результате российского удара по Киевской области 24 июля выросло до 11 человек. В больнице от полученных травм умер еще один пострадавший мужчина, дипломат Мальтийского ордена.

Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора.

«В результате полученных ранений в больнице умер 66-летний мужчина, гражданин Украины, дипломат Мальтийского ордена. Таким образом, общее количество жертв вражеской атаки увеличилось до 11», – говорится в сообщении.

В то же время сейчас суд рассматривает вопрос об избрании меры пресечения организатору выставки оружия, которая проходила в Киевской области. Прокуратура просит взять подозреваемого под стражу без права внесения залога, ссылаясь на имеющиеся риски.

Напомним, 24 июля враг атаковал Киевскую область баллистическими ракетами.. Под удар попал комплекс, в котором проходила выставка вооружения. Ранее сообщалось, что жертвами удара стали 10 человек, еще около 100 получили травмы и ранения.

В Генеральном штабе уточнили, что рф ударила по частному комплексу, который не входит в сферу управления Сил обороны Украины.

Вечером того же дня в Бучанском районе Киевской области завершили аварийно-спасательные работы на месте российского ракетного удара.

На следующий день организатора выставки задержали и сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 367 Уголовного кодекса Украины – служебная небрежность, повлекшая тяжкие последствия.

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