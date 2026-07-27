Апелляция оставила под стражей экс-прокурора окружной прокуратуры под Днепром

**Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила под стражей бывшего прокурора Слобожанской окружной прокуратуры Днепропетровской области Максима Пахучина и не изменила ему альтернативу в виде залога в размере 1,66 млн грн.

Такое решение 22 июля приняла АП ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, Высший антикоррупционный суд заключил под стражу экс-прокурора окружной прокуратуры Пахучина. Альтернативой ему определили 1 664 000 грн залога. Защитник подозреваемого и прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры подали апелляционные жалобы на это решение.

«Апелляционные жалобы защитника подозреваемого (Пахучина – ред.) и прокурора оставить без удовлетворения. Постановление следственного судьи Высшего антикоррупционного суда от 19 мая 2026 года оставить без изменений», – говорится в решении.

По версии следствия, с января по апрель 2026 года прокурор неоднократно высказывал адвокату просьбу предоставить ему неправомерную выгоду. Он обещал совершение или несовершение им действий в интересах нотариуса, которая регистрировала права собственности на земельные участки на основании якобы поддельных документов по делу, процессуальное руководство в котором осуществлял прокурор.

В случае непредоставления денег прокурор обещал инкриминировать совершение 15 эпизодов уголовных правонарушений и добавить еще одну статью. Это угрожало более тяжким наказанием – реальным лишением свободы с запретом заниматься нотариальной деятельностью.

Размер неправомерной выгоды изначально составлял 50 тысяч долларов, однако впоследствии прокурор увеличил его до 80 тысяч долларов. При этом средства должны передаваться по частям через определенный пункт обмена валют.

Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении в создании искусственных доказательств обвинения и привлечения к уголовной ответственности невиновного заместителю руководителя Слобожанской окружной прокуратуры Днепропетровской области Станиславу Батраку и прокурору этой же прокуратуры.

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