ЕС может изменить подход к санкциям против россии и отказаться от крупных пакетов – FT

Европейский Союз может изменить подход к санкциям против россии и отказаться от крупных пакетов ограничений из-за риска блокировки отдельными странами-членами. В Брюсселе рассматривают возможность принимать санкции отдельными решениями или небольшими тематическими группами.

Об этом сообщает Financial Times.

8 июня 2026, 16:18 Каллас озвучила сумму общих финансовых потерь россии в результате санкций Западные санкции уже нанесли российской экономике ущерб на сумму от 1,2 до 1,5 трлн долларов США, заявила глава евродипломатии.

По данным издания, Еврокомиссия и страны ЕС, которые больше всего поддерживают Украину, обсуждают возможность отказаться от практики крупных пакетов санкций, которые принимаются одновременно всеми 27 государствами.

Причиной стала ситуация с последним пакетом ограничений против Москвы. Греция несколько недель добивалась исключения для судов компании Dynagas, связанной с миллиардером Джорджем Прокопиу, чтобы они могли продолжать перевозить российский сжиженный природный газ.

Из-за этого Афины задерживали одобрение других мер, в частности ограничений против российского финансового сектора и нефтяного экспорта. В итоге ЕС согласовал исключение для Dynagas, что стало первым случаем ослабления общего режима экономических санкций против россии.

Европейские чиновники заявили, что такой механизм позволяет отдельным странам использовать право вето для защиты собственных компаний, которые до сих пор ведут бизнес с россией.

Один из предложенных вариантов – принимать санкции отдельными решениями или небольшими тематическими пакетами. Это, по мнению сторонников идеи, позволит быстрее вводить ограничения и уменьшит риск блокировки всего пакета из-за одной спорной позиции.

«Это может быть последний пакет санкций. Теперь очевидно, что такой подход больше не работает», – заявил один из европейских чиновников.

В то же время часть чиновников предостерегает, что нынешняя система крупных пакетов помогала странам ЕС совместно оценивать экономические последствия санкций и поддерживать единство в долгосрочной политике давления на россию.

Напомним, 23 июля все страны Европейского Союза согласовали 21-й пакет санкций против российской федерации после недель переговоров в Брюсселе.

Ранее СМИ писали о том, что отставка Виктора Орбана с должности руководителя Венгрии не помогла Евросоюзу оперативнее согласовать очередной пакет санкций против рф. Дискуссии осложнились, поскольку государства-члены начали открыто защищать свои экономические интересы.

В конце концов Европейский Союз согласовал компромисс по новому пакету санкций против россии, который предусматривает исключение для греческой судоходной компании Dynagas. Она сможет продолжить перевозки российского сжиженного природного газа (СПГ) в третьи страны в течение года.

Также накануне стало известно, что в новом пакете санкций ЕС отменил запрет на импорт российских соболиных шуб, который действовал всего несколько месяцев.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.