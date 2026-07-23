Россия признала свои воды в Черном море опасными для судоходства

Россия официально предупредила судовладельцев об опасности навигации в своих черноморских водах из-за усиления дроновых ударов со стороны Украины.

Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на сообщение Минобороны рф в еженедельном бюллетене от 22 июля.

15 июля 2026, 16:16 Экватор 40-дневной операции СБУ: промежуточные итоги ударов по россии и Крыму «Слово и дело» показывает на инфографике карту ударов СБУ по НПЗ, аэродромам и танкерам в Крыму и рф, которые были нанесены в течение первой половины объявленной 40-дневной операции.

Предупреждение обращено ко всем судам, которые находятся в российской исключительной экономической зоне, и касается угрозы применения Украиной беспилотных летательных аппаратов и морских дронов.

Эта зона простирается до 200 морских миль от побережья и охватывает подходы к ряду российских портов, в том числе Новороссийск – один из главных экспортных хабов страны.

Напомним, что в течение последних недель Силы обороны Украины регулярно наносят удары по российским судам и танкерам теневого флота в Азовском и Черном морях. Так, СБС всего за 17 дней поразили почти 200 судов «теневого флота» рф.

В связи с атаками в порту Новороссийска ввели запрет на движение судов в ночное время.

Также сообщалось, что Казахстан приостановил экспорт нефти через Новороссийск на фоне атак беспилотников на танкеры.

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