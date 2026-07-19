Россияне ударили ракетами по иностранному судну вблизи Одессы, есть погибшие и пропавшие без вести

В воскресенье вечером, 19 июля, российские оккупанты нанесли ракетный удар по гражданскому судну под флагом Гвинеи-Бисау, которое двигалось с грузом зерна. В результате обстрела погибли пять человек, судьба еще пяти членов экипажа на данный момент неизвестна.

Об этом сообщила пресс-служба Военно-Морских сил ВСУ.

16 июля 2026, 12:22 Украина потеряла треть мощностей для экспорта зерна из-за российских атак Российские удары по портовой инфраструктуре Одесской области сократили возможности экспорта украинского зерна с 6 до 4 млн тонн в месяц.

«Российские оккупанты нанесли удар тремя крылатыми ракетами типа Х-59/Х-69 по гражданскому сухогрузному судну GOLDEN LEO (флаг Гвинея-Бисау, владелец Турция), которое в момент атаки двигалось на выход из зоны боевых действий с грузом зерна», – говорится в сообщении.

Как уточняется, произошло попадание ракеты в район правого борта надстройки, после чего на борту возник пожар. В результате удара погибли по меньшей мере пять человек.

При этом судьба еще пятерых членов экипажа неизвестна, продолжаются их поиски.

Отмечается, что к оказанию помощи были привлечены подразделения ВМС ВС Украины и Морской поисково-спасательной службы. По состоянию на 20:30 восемь пострадавших членов экипажа были эвакуированы в одну из больниц Одессы.

«Это очередной целенаправленный удар россии по безоружному гражданскому судну под иностранным флагом, которое не представляло никакой военной угрозы. Атака является актом террора против мирного судоходства и грубым нарушением норм международного гуманитарного права», – заявили военные ВМС.

Напомним, ранее, 14 июля, под удар вражеского беспилотника в Одесской области уже попадало иностранное судно под флагом Маршалловых Островов.

А утром 17 июля россияне ударили дронами по Николаеву – в результате попадания «Шахеда» в гражданские суда погибли два человека.

Сообщалось, что из-за усиления этих ракетных и дроновых атак на черноморские гавани Украина уже потеряла около трети своих мощностей для экспорта зерна.

Как известно, также вечером 17 июля российские войска нанесли ракетный удар по портовой инфраструктуре Одесской области – было повреждено гражданское судно под флагом Маршалловых Островов, пострадали четыре члена экипажа.

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