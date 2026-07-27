Замерзание труб и перебои с канализацией: эксперт назвал один из возможных сценариев для Киева зимой

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Масштабный канализационный коллапс в Киеве из-за длительных отключений электроэнергии маловероятен. Эксперты объяснили, что главной угрозой зимой может стать отсутствие отопления и промерзание внутренних труб в домах.
Фото: BLIK.ua, сгенерированное ИИ

Масштабный канализационный коллапс в Киеве во время длительных отключений электроэнергии маловероятен, однако серьезной угрозой зимой может стать отсутствие отопления из-за промерзания внутренних труб в домах.

Об этом в комментарии Telegraf заявили эксперты по энергетике и водоснабжению.

Буданов о ситуации в энергетике: настолько сложного положения у нас еще не былоРуководитель ОП Кирилл Буданов заявил о непростой ситуации в энергетическом секторе и предупредил о сложном отопительном сезоне 2026-2027 годов.

Дискуссия относительно возможных проблем с коммунальной инфраструктурой столицы развернулась после заявления генерал-майора запаса ВСУ Сергея Кривоноса. Он предположил, что в случае длительных перебоев с электричеством Киев может остаться без воды, а канализационная система – выйти из строя.

По словам директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко, такие прогнозы являются чрезмерно тревожными. Он отметил, что риски для города существуют, но они зависят от конкретного сценария развития событий.

Эксперт объяснил, что наиболее уязвимыми могут быть районы Левого берега Киева, которые в значительной степени зависят от работы крупных теплоэлектроцентралей.

В то же время вице-президент Украинской водной ассоциации Артем Шира заявил, что многодневный блэкаут сам по себе не приведет к масштабному затоплению столицы нечистотами. По его словам, объекты водоканала относятся к критической инфраструктуре и имеют резервное питание. Насосные станции могут работать от генераторов, как это уже было во время предыдущих зимних атак.

Вместо этого главной опасностью является длительное отсутствие отопления. В неотапливаемых многоэтажках могут замерзнуть канализационные стояки, из-за чего стоки не смогут нормально отводиться.

По словам Ширы, наиболее реалистичный сценарий на зиму 2026–2027 годов – более стабильная работа канализационной системы по сравнению с прошлым сезоном. В то же время локальные аварии в отдельных домах из-за проблем с отоплением остаются возможными.

Специалисты отмечают, что основное внимание во время подготовки Киева к зиме должно быть сосредоточено не только на защите от блэкаутов, но и на предотвращении промерзания внутренних сетей в домах, где может исчезнуть тепло.

Напомним, недавно министр энергетики Денис Шмыгаль заявил, что Украина рассчитывает до начала следующей зимы восстановить и построить более 10 гигаватт генерирующих мощностей.

А ранее сообщалось, что Кабинет министров выделил 3 млрд грн из резервного фонда на установку 216 блочно-модульных котельных до начала зимы, в частности, в Киеве.

В то же время глава Офиса президента Кирилл Буданов, в свою очередь, предупреждал о непростой ситуации в энергетическом секторе и предупредил о сложном отопительном сезоне 2026-2027 годов.

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