Рф атаковала иностранное гражданское судно в Одесской области: возник пожар, есть пострадавшие

Вечером 17 июля российские войска нанесли ракетный удар по портовой инфраструктуре Одесской области. В результате атаки было повреждено гражданское судно под флагом Маршалловых Островов, пострадали четверо членов экипажа.

Об этом сообщили министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Николай Калашник и начальник Одесской ОВА Олег Кипер.

16 июля 2026, 12:22 Украина потеряла треть мощностей для экспорта зерна из-за российских атак Российские удары по портовой инфраструктуре Одесской области сократили возможности экспорта украинского зерна с 6 до 4 млн тонн в месяц.

По их данным, ракета попала в надстройку судна, после чего возник пожар. Экипаж из 17 человек эвакуировали. Четверо людей получили ранения, медики оказали им помощь на месте, госпитализация не потребовалась.

«Целенаправленные удары по гражданской портовой инфраструктуре и торговому флоту – это очередное доказательство того, что россия сознательно игнорирует международное право. От таких атак страдает не только Украина, но и глобальная безопасность судоходства и мировые цепочки поставок», – отметил Калашник.

Ранее в этот же вечер российская армия также нанесла ракетный удар по жилому сектору в Одесском районе. Были повреждены гараж и два легковых автомобиля. По предварительной информации, тогда обошлось без пострадавших.

Напомним, ранее, 14 июля, под удар вражеского беспилотника в Одесской области уже попадало иностранное судно под флагом Маршалловых Островов.

А утром 17 июля россияне ударили дронами по Николаеву – в результате попадания «Шахеда» в гражданские суда погибли два человека.

Сообщалось, что из-за усиления этих ракетных и дроновых атак на черноморские гавани Украина уже потеряла около трети своих мощностей для экспорта зерна.

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