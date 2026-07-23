Стало известно, сколько гражданских судов в Черном море атаковала росия с начала июля

Национальная безопасность
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Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что росия с начала июля атаковала 31 торговое судно в Черном море. Украина призывает ЕС усилить санкции и помочь обеспечить бесперебойную работу «Путей солидарности».
Одно из атакованных суден.фото: Telegram / Олег Кипер

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что росия целенаправленно атакует гражданские торговые суда, пытаясь превратить Черное море в зону страха и дестабилизации. Только с начала июля под ударами оказалось 31 судно.

Об этом сообщил глава МИД Андрей Сибига после телефонного разговора с высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас.

Украинские порты временно остановили прием судов: что известноВ Министерстве аграрной политики Украины заявили, что из-за российских атак суда временно не заходят в украинские порты.

Отмечается, что росия продолжает атаковать гражданское судоходство в Черном море, создавая угрозу не только для Украины, но и для мировой продовольственной безопасности. По словам главы украинского МИД, с начала июля российские войска атаковали уже 31 торговое судно.

«Это целенаправленные удары по гражданскому судоходству, свободе судоходства и продовольственной безопасности миллионов людей в Африке, Азии, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке», – подчеркнул Андрей Сибига.

Министр подчеркнул, что каждая новая атака росии должна получать еще более жесткий международный ответ, в частности в виде новых санкций.

В ходе переговоров с Каей Каллас стороны также обсудили дальнейшую координацию действий и подготовку к различным сценариям развития ситуации в регионе.

Отдельно Сибига подчеркнул необходимость срочной поддержки со стороны Европейского Союза для обеспечения стабильной работы «Путей солидарности» и увеличения пропускной способности Дунайского транспортного коридора.

Напомним, ранее стало известно, что из-за обострения ситуации с безопасностью в результате массовых атак российской федерации, порты Украины временно приостановили прием судов.

До этого сообщалось Украина инициировала срочное заседание Совета Безопасности ООН из-за того, что росия усилила обстрелы наших портов и гражданских судов в Черном море.

Также ранее появилась информация, что из-за угрозы обстрелов главный мировой логистический гигант Maersk решил приостановить работу в порту Черноморска.

Как известно, за последние дни россияне несколько раз выпустили ракеты по гражданским объектам Одессы и попали ракетой в гражданский зерновоз под флагом Гвинеи-Бисау, который как раз выходил из порта в Одесской области.

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