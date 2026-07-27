Зеленский подтвердил удары по экспортному терминалу в Ростове и нефтяным объектам рф

Национальная безопасность
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Силы обороны Украины поразили экспортный терминал в Ростовском регионе рф, а также нефтяные объекты в Ярославской области и Удмуртии.
Фото ілюстративне getty images

Ночью 27 июля Силы обороны в очередной раз нанесли удары по стратегическим объектам на территории россии. В частности, в Ростовском регионе был поражен экспортный терминал, расположенный примерно в 250 километрах от линии фронта.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

От 1500 до 6000 км вглубь: 12 рекордных по дальности ударов Украины по военным целям в рфУкраинские дроны успешно долетают до Тюменской и Челябинской областей, Ухты, Пермского края и Башкортостана. На инфографике – 12 рекордных по дальности ударов БПЛА по военным объектам на территории рф.

Кроме того, по данным главы государства, удары были нанесены по нефтяным объектам в Ярославской области и Удмуртской Республике. Зеленский отметил, что эти объекты расположены на значительном расстоянии от границы Украины – около 1300 километров.

«Выполняется план дальнобойных санкций и снижаем возможности россии финансировать войну», – написал Зеленский.

Президент поблагодарил военных Сил обороны Украины за работу и заявил, что такими ударами Украина «возвращает войну в россию», чтобы приблизить справедливый мир.

Напомним, в ночь с 26 на 27 июля российский Ростов-на-Дону атаковали беспилотники. Местные жители сообщали о многочисленных взрывах и публиковали кадры вероятных попаданий и последствий атаки.

А ранее Силы обороны Украины нанесли удары по объектам «Черноморнефтегаза» во Внуково, Тюменскому нефтеперерабатывающему заводу и ретранслятору управления российскими дронами. Кроме того, атакованы автомобильный мост и склад беспилотников на временно оккупированных территориях.

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Владимир Зеленский Россия ВСУ Нефть Атака Война с Россией Терминал Ростовская область Удары по рф
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