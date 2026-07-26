Иран обвинил Украину в ударе по судну в Каспийском море и пригрозил ответом

Министерство иностранных дел Ирана обвинило Украину в атаке на иранское торговое судно в Каспийском море. В Тегеране заявили о погибшем и раненом члене экипажа, назвали инцидент «актом агрессии» и заявили о праве на защиту своих интересов.

Об этом говорится в заявлении спикера МИД Ирана Эсмаила Багаи.

25 июля 2026, 13:32 Дальнобойные санкции продолжаются: Зеленский подтвердил удары по стратегическим объектам в рф Силы обороны Украины поразили ряд стратегических объектов в россии, в частности предприятие в Кирове, НПЗ в Тюмени, логистический объект в Екатеринбурге, а также цели в Каспийском море.

По версии иранской стороны, утром 25 июля на борту судна произошел взрыв, в результате которого один член экипажа погиб, еще один получил ранения. Тегеран утверждает, что судно атаковала Украина.

В иранском МИД осудили инцидент, назвав его «актом агрессии» и нарушением международного права. Там также обвинили Киев в якобы попытке расширить географию войны.

Тегеран заявил, что оставляет за собой право защищать свои корабли, национальные интересы и безопасность. Кроме того, Иран обратился к ООН и международному сообществу с призывом отреагировать на инцидент.

При этом в МИД страны заявили, что Иран якобы «никогда не вмешивался» в войну между россией и Украиной.

В Украине заявления Тегерана об атаке на иранские суда пока не комментировали.

Напомним, днем 25 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил об успешных дальнобойных ударах в акватории Каспийского моря. По его словам, были поражены суда, которые использовались для транспортировки военных грузов из Ирана, а также военный корабль.

Как известно, в марте Иран уже угрожал Украине ударами, обвинив в помощи Израилю беспилотниками. В украинском МИД тогда такие обвинения назвали абсурдными и напомнили, что иранский режим годами поддерживал убийство украинцев, помогая россии дронами и технологиями.

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