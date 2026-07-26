После российской атаки возле Одессы затонуло судно GOLDEN LEO

Иностранное торговое судно GOLDEN LEO, которое 19 июля подверглось российскому ракетному удару при выходе из порта Черноморск, затонуло вблизи побережья Одессы.

Об этом сообщили Администрация морских портов Украины и начальник Одесской ОВА Олег Кипер.

26 июля 2026, 19:56 Совбез ООН проведет экстренное заседание из-за российских атак на гражданские суда в Черном море Экстренное заседание Совбеза ООН созвали после обращения Украины. В центре обсуждения – российские удары по гражданским судам и портовой инфраструктуре.

По информации АМПУ, в результате российской атаки судно получило критические повреждения корпуса и надстройки, из-за чего потеряло мореходные качества и впоследствии затонуло в акватории Черного моря.

В ходе поисково-спасательной операции удалось эвакуировать восьмерых членов экипажа. В то же время российский удар унес жизни девяти моряков и украинского лоцмана.

Известно, что GOLDEN LEO ходило под флагом Гвинеи-Бисау и перевозило груз украинской кукурузы. Судно было атаковано во время прохождения по морскому коридору после выхода из порта Черноморск.

В Администрации морских портов Украины отметили, что об инциденте уже сообщили в Международную морскую организацию и судовладельцу.

В свою очередь глава Одесской ОВА Олег Кипер подчеркнул, что россия в очередной раз сознательно нанесла удар по гражданскому судоходству, поставив под угрозу жизни людей и безопасность морских перевозок.

Напомним, 19 июля россия атаковала гражданское судно GOLDEN LEO вблизи Одесской области тремя крылатыми ракетами типа Х-59/Х-69.

Кроме этого 17 июля российские войска нанесли ракетный удар по портовой инфраструктуре Одесской области. В результате атаки было повреждено гражданское судно под флагом Маршалловых Островов, пострадали четверо членов экипажа.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.